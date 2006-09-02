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Раздел: Общество  
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Комитет Рады поддержал важные изменения в Конституцию

Комитет Рады поддержал важные изменения в КонституциюРешение было принято 5 сентября.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект с изменениями в Конституцию относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Решение единогласно было принято на заседании комитета 5 сентября.

"Одиннадцать "за". Единогласно. Зафиксируйте это", - огласил председатель комитета Сергей Пашинский.

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Он напомнил процедуру принятия изменений в Основной закон Украины:

"Субъект законодательной инициативы внес законопроект, мы сейчас даем заключение и в зале, очень надеюсь, что получаем 226 голосов. Затем этот проект идет в Конституционный суд. Если он получает заключение КС, на следующей сессии он вносится в зал и требует 300 голосов".
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 Теги: Комитет Рады, Конституция

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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