Комитет Рады поддержал важные изменения в Конституцию

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Чтобы устранить препятствия для финансирования школ высшего спортивного мастерства и центров олимпийской подготовки, Верховная Рада должна принять законопроект №2223.

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма принял решение предложить Верховной Раде Украины принять за основу законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, который даст возможность освобождать от учебного процесса молодых, талантливых спортсменов на период их подготовки и