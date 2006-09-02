Раздел: Общество
Какие страны для отдыха выбирали минувшим летом киевляне
Названы самые популярные направления.
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров, летающих летом из Киева, стали: Анталия, Минск, Анкара, Варшава, Шарм-эль-Шейх. Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались - Одесса, Запорожье, Львов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, в июне из Киева чаще всего летали за границу в Анталию (Турция), Минск (Беларусь), Анкару (Турция), Варшаву (Польша), Даламан (Турция), Рим (Италия), Шарм-эль-Шейх (Египет). Внутри страны: в Одессу, Запорожье и Львов.
Наиболее популярными международными направлениями в июле стали: Анталия, Шарм-эль-Шейх, Минск, Варшава, Анкара, Батуми (Грузия), Тиват (Черногория). Статистика по внутренним полетам осталась без изменений.
В августе наибольшей популярностью пользовались такие международные направления: Шарм-эль-Шейх, Варшава, Минск, Анталия, Анкара, Тиват и Батуми. Во внутреннем сообщении статистика аналогична двум предыдущим месяцям.
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С начала года, по состоянию на 1 сентября, наиболее популярными международными направлениями стали: Минск, Анталия, Варшава, Дубай (ОАЭ), Анкара, Шарм-эль-Шейх, Рим. Внутренними - Одесса, Запорожье, Львов.
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров, летающих летом из Киева, стали: Анталия, Минск, Анкара, Варшава, Шарм-эль-Шейх. Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались - Одесса, Запорожье, Львов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В частности, в июне из Киева чаще всего летали за границу в Анталию (Турция), Минск (Беларусь), Анкару (Турция), Варшаву (Польша), Даламан (Турция), Рим (Италия), Шарм-эль-Шейх (Египет). Внутри страны: в Одессу, Запорожье и Львов.
Наиболее популярными международными направлениями в июле стали: Анталия, Шарм-эль-Шейх, Минск, Варшава, Анкара, Батуми (Грузия), Тиват (Черногория). Статистика по внутренним полетам осталась без изменений.
В августе наибольшей популярностью пользовались такие международные направления: Шарм-эль-Шейх, Варшава, Минск, Анталия, Анкара, Тиват и Батуми. Во внутреннем сообщении статистика аналогична двум предыдущим месяцям.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
С начала года, по состоянию на 1 сентября, наиболее популярными международными направлениями стали: Минск, Анталия, Варшава, Дубай (ОАЭ), Анкара, Шарм-эль-Шейх, Рим. Внутренними - Одесса, Запорожье, Львов.
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