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Раздел: Общество  
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Какие страны для отдыха выбирали минувшим летом киевляне

Какие страны для отдыха выбирали минувшим летом киевляне Названы самые популярные направления.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров, летающих летом из Киева, стали: Анталия, Минск, Анкара, Варшава, Шарм-эль-Шейх. Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались - Одесса, Запорожье, Львов, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В частности, в июне из Киева чаще всего летали за границу в Анталию (Турция), Минск (Беларусь), Анкару (Турция), Варшаву (Польша), Даламан (Турция), Рим (Италия), Шарм-эль-Шейх (Египет). Внутри страны: в Одессу, Запорожье и Львов.

Наиболее популярными международными направлениями в июле стали: Анталия, Шарм-эль-Шейх, Минск, Варшава, Анкара, Батуми (Грузия), Тиват (Черногория). Статистика по внутренним полетам осталась без изменений.

В августе наибольшей популярностью пользовались такие международные направления: Шарм-эль-Шейх, Варшава, Минск, Анталия, Анкара, Тиват и Батуми. Во внутреннем сообщении статистика аналогична двум предыдущим месяцям.

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С начала года, по состоянию на 1 сентября, наиболее популярными международными направлениями стали: Минск, Анталия, Варшава, Дубай (ОАЭ), Анкара, Шарм-эль-Шейх, Рим. Внутренними - Одесса, Запорожье, Львов.
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 Теги: Киев, отпуск

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Сегодня, 15:48 » Автор: Анна Мартынова
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