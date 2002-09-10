Раздел: Общество
В Одессе в море видели мертвых крыс
Откуда появились крысы, неизвестно.
В Одессе у пляжа Ланжерон заметили в море трупы крыс. Они плавали в море буквально в нескольких метрах от набережной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Откуда они попали в море, там, где с набережной все еще купаются люди, неизвестно", - пишет "Южный курьер".
По информации издания, есть два варианта: либо животные попали в море через одну из выходящих здесь с набережной труб дренажа грунтовых вод, либо же их живыми или мертвыми выбросили в море люди.
Также отмечается, что на протяжении всего лета в Одессе периодически со скандалами обсуждались новости о сбросе канализационных или дренажных стоков в море с набережной пляжа Ланжерон. Выглядело это обычно как грязная маслянистая пена или вода буро-коричневого цвета.
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Представители дельфинария уверяли, что это не канализация, а всего лишь время от времени попадающие в море через дренаж грунтовые воды.
В Одессе у пляжа Ланжерон заметили в море трупы крыс. Они плавали в море буквально в нескольких метрах от набережной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Откуда они попали в море, там, где с набережной все еще купаются люди, неизвестно", - пишет "Южный курьер".
По информации издания, есть два варианта: либо животные попали в море через одну из выходящих здесь с набережной труб дренажа грунтовых вод, либо же их живыми или мертвыми выбросили в море люди.
Также отмечается, что на протяжении всего лета в Одессе периодически со скандалами обсуждались новости о сбросе канализационных или дренажных стоков в море с набережной пляжа Ланжерон. Выглядело это обычно как грязная маслянистая пена или вода буро-коричневого цвета.
Читайте также: Жителей Крыма напугал странный дождь
Представители дельфинария уверяли, что это не канализация, а всего лишь время от времени попадающие в море через дренаж грунтовые воды.
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