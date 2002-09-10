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Раздел: Общество  
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В Одессе в море видели мертвых крыс

В Одессе в море видели мертвых крысОткуда появились крысы, неизвестно.

В Одессе у пляжа Ланжерон заметили в море трупы крыс. Они плавали в море буквально в нескольких метрах от набережной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Откуда они попали в море, там, где с набережной все еще купаются люди, неизвестно", - пишет "Южный курьер".

По информации издания, есть два варианта: либо животные попали в море через одну из выходящих здесь с набережной труб дренажа грунтовых вод, либо же их живыми или мертвыми выбросили в море люди.

Также отмечается, что на протяжении всего лета в Одессе периодически со скандалами обсуждались новости о сбросе канализационных или дренажных стоков в море с набережной пляжа Ланжерон. Выглядело это обычно как грязная маслянистая пена или вода буро-коричневого цвета.

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Представители дельфинария уверяли, что это не канализация, а всего лишь время от времени попадающие в море через дренаж грунтовые воды.

В Одессе в море видели мертвых крыс
В Одессе в море видели мертвых крыс
В Одессе в море видели мертвых крыс
В Одессе в море видели мертвых крыс
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 Теги: Одесса, море

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Сегодня, 12:37 » Автор: Анна Мартынова
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