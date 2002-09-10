Раздел: Общество
Почти всю Украину зальет дождями
На Западе будет сухо.
Во вторник, 11 сентября, в Украине обещают облачную погоду с прояснениями. Почти во всех регионах, кроме запада и крайнего востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На западе Украины дождя не ожидается, здесь солнечная погода, днем до +22…+24°С.
В центре страны будет +21…+23°С, дожди.
В северной части также пройдет дождь, +23…+25°С.
На востоке +24…+26°С, дождливо на всех восточных областях, кроме Луганской.
Юг страны и Крым также ожидают дожди с грозами, от +21 до 26°С.
В Киеве будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +21...+23°С.
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По данным ресурса Blitzortung, который показывает грозовой фронт в реальном времени, сейчас грозы накрыли Черкасскую и частично Полтавскую и Николаевскую области.
Во вторник, 11 сентября, в Украине обещают облачную погоду с прояснениями. Почти во всех регионах, кроме запада и крайнего востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На западе Украины дождя не ожидается, здесь солнечная погода, днем до +22…+24°С.
В центре страны будет +21…+23°С, дожди.
В северной части также пройдет дождь, +23…+25°С.
На востоке +24…+26°С, дождливо на всех восточных областях, кроме Луганской.
Юг страны и Крым также ожидают дожди с грозами, от +21 до 26°С.
В Киеве будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Воздух прогреется до +21...+23°С.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По данным ресурса Blitzortung, который показывает грозовой фронт в реальном времени, сейчас грозы накрыли Черкасскую и частично Полтавскую и Николаевскую области.
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