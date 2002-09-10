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Раздел: Общество  
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В столице отремонтируют мост на Троещину

В столице отремонтируют мост на Троещину Работы выполнит компания ООО «Укртрансмост».

Коммунальное предприятие «Киевавтодормост» по результатам тендера заказало ООО «Укртрансмост» ремонт Северного (Московского) моста через Днепр и моста через Десенку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Согласно условиям тендера, ремонт мостов, соединяющих правый берег города с левым, в районе Троещины, должен быть завершен до конца 2020 года. Гарантийный срок должен составить десять лет», - говорится в сообщении.

В ходе ремонта «Укртрансмост» выполнит текущий средний ремонт тротуаров с заменой покрытия, гидроизоляцию прохожей части, в том числе в местах зоны ограждений, водоотводных лотков, перил и креплений перильного ограждения.

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Отмечается, что единственным конкурентом «Укртрансмоста» в ходе тендера выступало столичное ЗАО «Мостостроительное управление-3». Однако, как следует из информации в ProZorro, торгов на снижение цены в ходе аукциона не было. Предложенная победителем цена оказалась на 0,2% ниже заявленной стоимости проекта – 288, 4 млн грн.
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 Теги: Киев, Троещина

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Сегодня, 17:07 » Автор: Анна Мартынова
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