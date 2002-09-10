Раздел: Общество
Археологи обнаружили необычные вещи у стен Софийского собора
Под собором также нашли кости женщины-язычницы, жившей в Х веке.
Археологи, проводящие раскопки у стен Софийского собора, обнаружили уникальные находки: монеты, керамику и даже древнее захоронение старше самого собора. Журналисты побывали на месте и посмотрели, как ищут древности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Копают с июля. Находятся раскопки в 25 метрах от собора. Его площадь составляет 20 "квадратов". Исследования тут стартовали в начале июля на месте провала, который произошел в апреле этого года. В Нацзаповеднике "София Киевская" тогда предположили, что просесть земля могла над древним подземельем XVII-XVIII вв., которое использовалось как монастырский погреб.
"Нам удалось углубиться почти на три метра. Когда начали копать, оказалось, что здесь два провала: один, более узкий, который произошел этой весной, и второй, более широкий, который образовался в 2000 году. На последнем мы и сосредоточились. Чтобы дойти до погребов, нужно спуститься еще метра на два. Что нас ожидает внизу – трудно сказать. Наша задача – открыть его, определить состояние и по возможности сделать временное укрепление аварийных участков, чтобы больше не происходили провалы", – рассказывает археолог Тимур Бобровский.
Согласно одной из гипотез, погреба возникли на месте более ранних подземных ходов времен Киевской Руси. "Ходили даже легенды, что в этих подземельях спрятана библиотека Ярослава Мудрого, но это вряд ли. Дело все в том, что, копая погреба в XVII веке, библиотеку, если бы она там была, уже обнаружили бы", – говорит Бобровский.
Находки. За два месяца раскопок археологам удалось найти остатки стен большого деревянного дома (вторая половина XVII – начало XVIII в.), который мог быть монашеской кельей, шесть монет (пять польских XVII в., шеляги и полтораки, и одну XIX в. – Российской империи), заготовку свинцовой печати и одну печать с изображением святого Георгия и креста (приблизительно XI-XII вв.). Печать, возможно, принадлежала одному из церковных иерархов Софийского собора. Также были откопаны остатки деревянной ограды примерно XI–XII вв., керамика XI–XVIII вв.
Одну из уникальных находок археологи бережно прячут под клеенкой – это древнее погребение.
"Остались только кости ног. Верхняя часть туловища и череп – в провале. Это погребение интересно тем, что, вероятнее всего, было сделано еще до постройки Софийского собора, примерно в Х веке, когда на этом месте существовал могильник. Мы можем предполагать, что это языческое захоронение", – говорит Бобровский. Также в погребении была найдена бронзовая булавка. По словам археолога, такими пользовались женщины-ткачихи: "Вполне возможно, что это женские останки. Позже мы передадим кости антропологам, которые определят пол и возраст. Вполне возможно, что во время раскопок мы найдем другие детали убора: перстни, браслеты, серьги".
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Отдадут в фонды. Продлятся раскопки еще около двух месяцев. Все найденные артефакты археологи передадут в фонды Нацзаповедника. "Надеемся, будет сделана отдельная экспозиция, посвященная археологии собора и усадьбы. Что же касается найденных останков, то после исследования мы захороним их на этой же территории", – говорит Бобровский.
Археологи, проводящие раскопки у стен Софийского собора, обнаружили уникальные находки: монеты, керамику и даже древнее захоронение старше самого собора. Журналисты побывали на месте и посмотрели, как ищут древности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Копают с июля. Находятся раскопки в 25 метрах от собора. Его площадь составляет 20 "квадратов". Исследования тут стартовали в начале июля на месте провала, который произошел в апреле этого года. В Нацзаповеднике "София Киевская" тогда предположили, что просесть земля могла над древним подземельем XVII-XVIII вв., которое использовалось как монастырский погреб.
"Нам удалось углубиться почти на три метра. Когда начали копать, оказалось, что здесь два провала: один, более узкий, который произошел этой весной, и второй, более широкий, который образовался в 2000 году. На последнем мы и сосредоточились. Чтобы дойти до погребов, нужно спуститься еще метра на два. Что нас ожидает внизу – трудно сказать. Наша задача – открыть его, определить состояние и по возможности сделать временное укрепление аварийных участков, чтобы больше не происходили провалы", – рассказывает археолог Тимур Бобровский.
Согласно одной из гипотез, погреба возникли на месте более ранних подземных ходов времен Киевской Руси. "Ходили даже легенды, что в этих подземельях спрятана библиотека Ярослава Мудрого, но это вряд ли. Дело все в том, что, копая погреба в XVII веке, библиотеку, если бы она там была, уже обнаружили бы", – говорит Бобровский.
Находки. За два месяца раскопок археологам удалось найти остатки стен большого деревянного дома (вторая половина XVII – начало XVIII в.), который мог быть монашеской кельей, шесть монет (пять польских XVII в., шеляги и полтораки, и одну XIX в. – Российской империи), заготовку свинцовой печати и одну печать с изображением святого Георгия и креста (приблизительно XI-XII вв.). Печать, возможно, принадлежала одному из церковных иерархов Софийского собора. Также были откопаны остатки деревянной ограды примерно XI–XII вв., керамика XI–XVIII вв.
Одну из уникальных находок археологи бережно прячут под клеенкой – это древнее погребение.
"Остались только кости ног. Верхняя часть туловища и череп – в провале. Это погребение интересно тем, что, вероятнее всего, было сделано еще до постройки Софийского собора, примерно в Х веке, когда на этом месте существовал могильник. Мы можем предполагать, что это языческое захоронение", – говорит Бобровский. Также в погребении была найдена бронзовая булавка. По словам археолога, такими пользовались женщины-ткачихи: "Вполне возможно, что это женские останки. Позже мы передадим кости антропологам, которые определят пол и возраст. Вполне возможно, что во время раскопок мы найдем другие детали убора: перстни, браслеты, серьги".
Читайте также: В Киеве пройдет велосипедный флешмоб
Отдадут в фонды. Продлятся раскопки еще около двух месяцев. Все найденные артефакты археологи передадут в фонды Нацзаповедника. "Надеемся, будет сделана отдельная экспозиция, посвященная археологии собора и усадьбы. Что же касается найденных останков, то после исследования мы захороним их на этой же территории", – говорит Бобровский.
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