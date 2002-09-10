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Раздел: Общество  
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В Киеве образовались большие пробки

В Киеве образовались большие пробки В Киеве осложнено движение в центре города.

В Киеве сегодня, 13 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В частности, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Крещатике, Оболони, улице Вадима Гетьмана, проспекте академика Палладина, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, в районе станций метро "Театральная", "Университет", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лукьяновка", "Шулявская".

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На левом берегу Киева пробки образовались в районе метро "Левобережная", "Осокорки", а также на Дарницкой площади.

В Киеве образовались большие пробки
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 14:51 » Автор: Анна Мартынова
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