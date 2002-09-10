Раздел: Общество
В Киеве образовались большие пробки
В Киеве осложнено движение в центре города.
В Киеве сегодня, 13 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Крещатике, Оболони, улице Вадима Гетьмана, проспекте академика Палладина, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, в районе станций метро "Театральная", "Университет", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лукьяновка", "Шулявская".
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
На левом берегу Киева пробки образовались в районе метро "Левобережная", "Осокорки", а также на Дарницкой площади.
В Киеве сегодня, 13 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Крещатике, Оболони, улице Вадима Гетьмана, проспекте академика Палладина, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, в районе станций метро "Театральная", "Университет", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лукьяновка", "Шулявская".
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
На левом берегу Киева пробки образовались в районе метро "Левобережная", "Осокорки", а также на Дарницкой площади.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
867
0
Также советуем посмотреть
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
- Праздник не прекращается: в Сети высмеяли новых «звездных» гостей боевиков
- Названа самая уязвимая часть Крымского моста
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
- Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
- Насиров знатно оконфузился с вопросом о начале Второй Мировой
- Ни убить, ни фейк состряпать
- В семье американцев поселился «полтергейст»
- Роскосмос: совершенно невероятная история
- На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
Оставьте свой комментарий