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Раздел: Общество  
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На Троещине обустроят новый парк

На Троещине обустроят новый парк Парк займет 9 гектаров.

В Деснянском районе продолжаются работы по обустройству новой зоны отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, новый парк площадью 9 га будет расположен вдоль проспекта Шухевича

Первая очередь парка площадью 2,5 га практически готова: здесь уже проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов.

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Также в парке проведено уличное освещение, установлены лавочки и урны, детские площадки и зона для занятий воркаутом. Кроме того, коммунальщики уже расчистили озеро и заканчивают обустройство газона.
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 Теги: Троещина, парк

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Сегодня, 10:14 » Автор: Анна Мартынова
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