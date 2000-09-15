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Раздел: Общество  
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Киевлянам сообщили о сроках запуска отопления

Киевлянам сообщили о сроках запуска отопленияВопрос теплоснабжения в Киеве возник уже вместе с изменением погодных условий.

В Киеве отопительный сезон 2018-2019 начнется без задержек, а заведения социальной сферы смогут начать его раньше установленного срока согласно индивидуальной заявке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Вопрос теплоснабжения в Киеве возник уже вместе с изменением погодных условий. Как только летняя температура снизилась и пошли дожди, киевляне начали поговаривать о грядущем отопительном сезоне. На просторах соцсетей не редко начали писать о том, что не ясна обстановка с повышением тарифов на коммуналку, и это может спровоцировать замедление в подачи тепла в квартиры граждан.

Киевляне могут не беспокоиться - отопительный сезон начнется без опозданий
Хотя представитель руководства Киевской горадминистрации Петр Пантелеев утверждает, что ни одно из вышеуказанных обстоятельств не сможет помешать началу отопительного сезона 2018-2019. Киевляне не замерзнут. Сезон открытия теплоподачи настанет как только температура в дневное время не поднимется выше +8 градусов на протяжении трех дней.

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К тому же, господин Пантелеев подчеркнул, что данное условие не относится к объектам социальной сферы. В детских садах, больницах, роддомах и школах Киева отопительный сезон начнется согласно индивидуальной заявки. Это может быть раньше или даже позже централизованной подачи тепла в квартиры.
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 Теги: Киев, отопление, отопительный сезон

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Сегодня, 16:55 » Автор: Алена Шимко
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