Раздел: Общество
Киевлянам сообщили о сроках запуска отопления
Вопрос теплоснабжения в Киеве возник уже вместе с изменением погодных условий.
В Киеве отопительный сезон 2018-2019 начнется без задержек, а заведения социальной сферы смогут начать его раньше установленного срока согласно индивидуальной заявке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Вопрос теплоснабжения в Киеве возник уже вместе с изменением погодных условий. Как только летняя температура снизилась и пошли дожди, киевляне начали поговаривать о грядущем отопительном сезоне. На просторах соцсетей не редко начали писать о том, что не ясна обстановка с повышением тарифов на коммуналку, и это может спровоцировать замедление в подачи тепла в квартиры граждан.
Киевляне могут не беспокоиться - отопительный сезон начнется без опозданий
Хотя представитель руководства Киевской горадминистрации Петр Пантелеев утверждает, что ни одно из вышеуказанных обстоятельств не сможет помешать началу отопительного сезона 2018-2019. Киевляне не замерзнут. Сезон открытия теплоподачи настанет как только температура в дневное время не поднимется выше +8 градусов на протяжении трех дней.
Читайте также: У Кличко сообщили, когда всем киевлянам дадут отопление
К тому же, господин Пантелеев подчеркнул, что данное условие не относится к объектам социальной сферы. В детских садах, больницах, роддомах и школах Киева отопительный сезон начнется согласно индивидуальной заявки. Это может быть раньше или даже позже централизованной подачи тепла в квартиры.
В Киеве отопительный сезон 2018-2019 начнется без задержек, а заведения социальной сферы смогут начать его раньше установленного срока согласно индивидуальной заявке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Вопрос теплоснабжения в Киеве возник уже вместе с изменением погодных условий. Как только летняя температура снизилась и пошли дожди, киевляне начали поговаривать о грядущем отопительном сезоне. На просторах соцсетей не редко начали писать о том, что не ясна обстановка с повышением тарифов на коммуналку, и это может спровоцировать замедление в подачи тепла в квартиры граждан.
Киевляне могут не беспокоиться - отопительный сезон начнется без опозданий
Хотя представитель руководства Киевской горадминистрации Петр Пантелеев утверждает, что ни одно из вышеуказанных обстоятельств не сможет помешать началу отопительного сезона 2018-2019. Киевляне не замерзнут. Сезон открытия теплоподачи настанет как только температура в дневное время не поднимется выше +8 градусов на протяжении трех дней.
Читайте также: У Кличко сообщили, когда всем киевлянам дадут отопление
К тому же, господин Пантелеев подчеркнул, что данное условие не относится к объектам социальной сферы. В детских садах, больницах, роддомах и школах Киева отопительный сезон начнется согласно индивидуальной заявки. Это может быть раньше или даже позже централизованной подачи тепла в квартиры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1368
0
Также советуем посмотреть
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
Оставьте свой комментарий