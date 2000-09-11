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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, как быстро построят станцию «Львовская брама»

Киевлянам рассказали, как быстро построят станцию «Львовская брама»Потребуется семь лет.

Станцию столичного метро «Львовская брама», которая в «замороженном» состоянии находится на Львовской площади, планируют достроить до 2025 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Об этом сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Отмечается, что сроки начала реконструкции «Львовской брамы» отодвигаются из-за того, что инвестор ООО «Коника» с 2007 года не может урегулировать земельный вопрос, без чего проектировать и строить выход со станции метро невозможно.

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Станция «Львовская брама» сооружается на Сырецко-Печерской линии между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская» столичного метрополитена. Из-за отсутствия проекта наземных сооружений станции в районе Львовской площади она пока существует в виде подземной заготовки, которая поезда метро проезжают без остановки.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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