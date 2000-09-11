Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как быстро построят станцию «Львовская брама»
Потребуется семь лет.
Станцию столичного метро «Львовская брама», которая в «замороженном» состоянии находится на Львовской площади, планируют достроить до 2025 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Об этом сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Отмечается, что сроки начала реконструкции «Львовской брамы» отодвигаются из-за того, что инвестор ООО «Коника» с 2007 года не может урегулировать земельный вопрос, без чего проектировать и строить выход со станции метро невозможно.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Станция «Львовская брама» сооружается на Сырецко-Печерской линии между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская» столичного метрополитена. Из-за отсутствия проекта наземных сооружений станции в районе Львовской площади она пока существует в виде подземной заготовки, которая поезда метро проезжают без остановки.
Станцию столичного метро «Львовская брама», которая в «замороженном» состоянии находится на Львовской площади, планируют достроить до 2025 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Об этом сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Отмечается, что сроки начала реконструкции «Львовской брамы» отодвигаются из-за того, что инвестор ООО «Коника» с 2007 года не может урегулировать земельный вопрос, без чего проектировать и строить выход со станции метро невозможно.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Станция «Львовская брама» сооружается на Сырецко-Печерской линии между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская» столичного метрополитена. Из-за отсутствия проекта наземных сооружений станции в районе Львовской площади она пока существует в виде подземной заготовки, которая поезда метро проезжают без остановки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
479
0
Также советуем посмотреть
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
- ОБСЕ на Донбассе впервые обнаружили фрагменты реактивных гранат
- Грузия выбирает нового президента
- Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
- «НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
- Личное поражение Владимира Путина
- Умора: в России «мать двух детей» подралась за шаурму
- На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
- Бюджет-2018: будем жить по средствам
- За минувшие сутки на Донбассе уничтожены трое боевиков
- Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
- Приколы, на которые способны только отцы
- В Украину запретили въезд британскому политику
- Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
- Художник создает комиксы, способные развеселить каждого
- Забавные фотки из серии «И так пойдет»
- Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
- В СБУ рассказали об активности спецслужб РФ
- Забавные ошибки в объявлениях, способные вызвать истерический смех
- Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
- В небе США уфологи разглядели два «НЛО»
- Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
- Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
- Ребенок насмешил весь мир слишком честным ответом
- В Сети высмеяли акцию в поддержку «русского мира» в Риге
- Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
Оставьте свой комментарий