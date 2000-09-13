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Раздел: Общество  
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Кличко рассказал, когда в Киеве появится четвертая ветка метро

Кличко рассказал, когда в Киеве появится четвертая ветка метроУже разрабатывают «дорожную карту» строительства.

Власти Киева согласовали с китайским подрядчиком детали строительства Четвертой ветки столичного метрополитена, передает Хроника.инфо со ссылкой на strou.net.

Как сообщили в пресс-службе Киевской ГГА, мэр В.Кличко сообщил после личной встречи с представителями подрядчика о том, что прокладка 4-й линии метро стартует сразу после завершения строительства «Подольско-Воскресенского» моста. Сроки строительства новой ветки при отсутствии перебоев с финансированием проекта - 5 лет.

Градоначальник подчеркнул, что развитие транспортной составляющей Киева уже несколько лет является приоритетным направление работы властей и останется ключевой задачей в среднесрочной перспективе. В то же время компания «Чайна Рейлвей Интернешнл» обладает возможностями максимально быстро и эффективно реализовать планы города в этом направлении.

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На данном этапе власти разрабатывают «дорожную карту» строительства новой ветки, в которой пропишут все этапы взаимодействия администрации Киева и подрядчика. Протяженность линии с 13 станциями составит 30 км. Пересадочная линия будет находиться на участке между кольцевой электричкой и самой веткой. С целью эксплуатации направления будут также построены два депо – на Троещине и в Гатном. Стоимость проекта - $2 миллиарда, из которых 80-85% обеспечат инвесторы – китайские банки.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 13:20 » Автор: Анна Мартынова
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