Раздел: Общество
Кличко рассказал, когда в Киеве появится четвертая ветка метро
Уже разрабатывают «дорожную карту» строительства.
Власти Киева согласовали с китайским подрядчиком детали строительства Четвертой ветки столичного метрополитена, передает Хроника.инфо со ссылкой на strou.net.
Как сообщили в пресс-службе Киевской ГГА, мэр В.Кличко сообщил после личной встречи с представителями подрядчика о том, что прокладка 4-й линии метро стартует сразу после завершения строительства «Подольско-Воскресенского» моста. Сроки строительства новой ветки при отсутствии перебоев с финансированием проекта - 5 лет.
Градоначальник подчеркнул, что развитие транспортной составляющей Киева уже несколько лет является приоритетным направление работы властей и останется ключевой задачей в среднесрочной перспективе. В то же время компания «Чайна Рейлвей Интернешнл» обладает возможностями максимально быстро и эффективно реализовать планы города в этом направлении.
Читайте также: В Киеве сбили парня, перебегавшего дорогу
На данном этапе власти разрабатывают «дорожную карту» строительства новой ветки, в которой пропишут все этапы взаимодействия администрации Киева и подрядчика. Протяженность линии с 13 станциями составит 30 км. Пересадочная линия будет находиться на участке между кольцевой электричкой и самой веткой. С целью эксплуатации направления будут также построены два депо – на Троещине и в Гатном. Стоимость проекта - $2 миллиарда, из которых 80-85% обеспечат инвесторы – китайские банки.
Власти Киева согласовали с китайским подрядчиком детали строительства Четвертой ветки столичного метрополитена, передает Хроника.инфо со ссылкой на strou.net.
Как сообщили в пресс-службе Киевской ГГА, мэр В.Кличко сообщил после личной встречи с представителями подрядчика о том, что прокладка 4-й линии метро стартует сразу после завершения строительства «Подольско-Воскресенского» моста. Сроки строительства новой ветки при отсутствии перебоев с финансированием проекта - 5 лет.
Градоначальник подчеркнул, что развитие транспортной составляющей Киева уже несколько лет является приоритетным направление работы властей и останется ключевой задачей в среднесрочной перспективе. В то же время компания «Чайна Рейлвей Интернешнл» обладает возможностями максимально быстро и эффективно реализовать планы города в этом направлении.
Читайте также: В Киеве сбили парня, перебегавшего дорогу
На данном этапе власти разрабатывают «дорожную карту» строительства новой ветки, в которой пропишут все этапы взаимодействия администрации Киева и подрядчика. Протяженность линии с 13 станциями составит 30 км. Пересадочная линия будет находиться на участке между кольцевой электричкой и самой веткой. С целью эксплуатации направления будут также построены два депо – на Троещине и в Гатном. Стоимость проекта - $2 миллиарда, из которых 80-85% обеспечат инвесторы – китайские банки.
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