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Раздел: Общество  
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В Киеве вновь попытаются сделать пешеходным Андреевский спуск

В Киеве вновь попытаются сделать пешеходным Андреевский спуск Потратят более 300 тысяч гривен.

В Киеве Андреевский спуск в очередной раз попробуют сделать пешеходной улицей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Киеврады Александр Пабат, 27 сентября на сайте Госзакупок запланирован аукцион с лотом «капремонт системы боллардов», расположенных на Андреевском спуске.

Техусловия предполагают установку двух новых гидравлических боллардов, демонтаж прежних и их замену стационарными, а также интеграцию в систему распознавания номерных знаков. Заявленная сумма проекта - 361 100 грн.

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По информации заказчика проекта, новая система боллардов начнет работать после 30 ноября.
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 Теги: Киев, Андреевский спуск

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Сегодня, 16:58 » Автор: Анна Мартынова
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