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Раздел: Общество  
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В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспорта

В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспортаОграничения начнутся с 8:00 21 сентября и закончатся 26 октября.

В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспорта от улицы Газопроводной до улицы Маршала Гречко. Это связано с капитальным ремонтом дороги на проспекте Правды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

На период ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по улице Стеценко, через Интернациональную площадь и улицу Маршала Гречко.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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 Теги: Киев, движение транспорта

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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