Раздел: Общество
В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспорта
Ограничения начнутся с 8:00 21 сентября и закончатся 26 октября.
В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспорта от улицы Газопроводной до улицы Маршала Гречко. Это связано с капитальным ремонтом дороги на проспекте Правды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На период ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по улице Стеценко, через Интернациональную площадь и улицу Маршала Гречко.
Читайте также: На киевском Виноградаре перекроют дорогу на две ночи
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
В Киеве на Виноградаре перекроют движение транспорта от улицы Газопроводной до улицы Маршала Гречко. Это связано с капитальным ремонтом дороги на проспекте Правды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На период ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по улице Стеценко, через Интернациональную площадь и улицу Маршала Гречко.
Читайте также: На киевском Виноградаре перекроют дорогу на две ночи
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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