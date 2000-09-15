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Раздел: Общество  
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На ремонт проспекта Бандеры в Киеве потратят более полумиллиарда гривен

На ремонт проспекта Бандеры в Киеве потратят более полумиллиарда гривенНа ремонт уйдет 15 месяцев.

В Киеве намерены капитально отремонтировать проспект Степана Бандеры, стоимость работ составит 629 млн грн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Распоряжением КГГА был утвержден проект капитального ремонта магистрали от Северного моста до улицы Елены Телиги. Планируется улучшить асфальтное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение, рассказали в столичной администрации.

"Капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения с расчетной скоростью 100 км/ч рассчитан на 15 месяцев. Технико-экономические показатели соответствующих работ утверждены с учетом экспертного отчета, выданного Государственным предприятием "Специальная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что по итогам ремонта установят гарантийный срок эксплуатации объекта не менее десяти лет. В текущем году планируют выполнить проектные работы стоимостью 6 млн грн.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
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