Раздел: Общество
Стало известно, когда в Украину придут холода
Еще будет несколько дней без дождей.
До конца текущей недели в Украине продержится сухая, солнечная и теплая погода. Но уже в выходные погода резко изменится: с запада придет холодный фронт с дождями. В течение буквально одних суток перепад температур даже в дневное время составит 10-12 градусов, а ночных – и все 20, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в пятницу, 21 сентября, по всей территории Украины прогнозируют сухую и теплую погоду. Солнце прогреет воздух до +25-28 градусов. Местами будет даже до +29. Дождей не предвидится нигде.
А уже в субботу, 22 сентября, дыхание холодного фронта ощутят на себе западные области Украины. Туда придут дожди, местами возможны грозы. А температура воздуха резко снизится до +17 градусов. На остальной территории страны все еще будет удерживаться теплая и сухая погода. Местами будет до +28 тепла.
В воскресенье, 23 сентября, в Украину придет настоящая осень. Синоптики предупредили о резком перепаде температуры: там, где в субботу было +25, в воскресенье будет всего +15-17. Дожди продвинутся дальше в центр, на север и восток Украины, неся холодный воздух. А на западе страны, хоть и будет солнечно, но все же по-осеннему прохладно – днем будет всего до +17, а ночью температура опустится местами всего до +6 градусов.
В понедельник, 24 сентября, вся Украина окажется под влиянием классической осенней погоды. Дождливо, облачно и всего до +17-19 тепла. Дожей не прогнозируют лишь в некоторых регионах юго-востока страны.
Во вторник, 25 сентября, дожди, по прогнозам синоптиков, уйдут с большей части Украины, оставшись лишь на западе страны. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Но вот теплой ее назвать сложно. Воздух прогреется лишь максимум до +17, да и то на юго-востоке. На остальной территории днем будет до +11-13, а ночью до +4-6.
21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя, пишет сайт "Синоптик".
22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.
23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много - осень будет дождливой, если же мало - сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.
24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.
До конца текущей недели в Украине продержится сухая, солнечная и теплая погода. Но уже в выходные погода резко изменится: с запада придет холодный фронт с дождями. В течение буквально одних суток перепад температур даже в дневное время составит 10-12 градусов, а ночных – и все 20, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, в пятницу, 21 сентября, по всей территории Украины прогнозируют сухую и теплую погоду. Солнце прогреет воздух до +25-28 градусов. Местами будет даже до +29. Дождей не предвидится нигде.
А уже в субботу, 22 сентября, дыхание холодного фронта ощутят на себе западные области Украины. Туда придут дожди, местами возможны грозы. А температура воздуха резко снизится до +17 градусов. На остальной территории страны все еще будет удерживаться теплая и сухая погода. Местами будет до +28 тепла.
В воскресенье, 23 сентября, в Украину придет настоящая осень. Синоптики предупредили о резком перепаде температуры: там, где в субботу было +25, в воскресенье будет всего +15-17. Дожди продвинутся дальше в центр, на север и восток Украины, неся холодный воздух. А на западе страны, хоть и будет солнечно, но все же по-осеннему прохладно – днем будет всего до +17, а ночью температура опустится местами всего до +6 градусов.
В понедельник, 24 сентября, вся Украина окажется под влиянием классической осенней погоды. Дождливо, облачно и всего до +17-19 тепла. Дожей не прогнозируют лишь в некоторых регионах юго-востока страны.
Во вторник, 25 сентября, дожди, по прогнозам синоптиков, уйдут с большей части Украины, оставшись лишь на западе страны. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Но вот теплой ее назвать сложно. Воздух прогреется лишь максимум до +17, да и то на юго-востоке. На остальной территории днем будет до +11-13, а ночью до +4-6.
Народный прогноз погоды
21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя, пишет сайт "Синоптик".
22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.
23 сентября почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много - осень будет дождливой, если же мало - сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.
24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.
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