Центр Киева перекроют на три дня: как проехать

В городе пройдет праздник.



С сегодняшнего вечера и до утра понедельника, 24 сентября, будет перекрыто движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, передает



С 06:00 воскресенья, 23 сентября, до полуночи будет перекрыт весь Крещатик от Бессарабской площади.







Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 будут массовые мероприятия на Андреевском спуске и движение транспорта перекроют.







Движение перекрывают из-за того, что на этих выходных в Киеве будет "Праздник благодарения".







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В воскресенье в центре Киева также пройдет Всеукраинский мотопробег. Из-за этого также временно не будут ездить троллейбусы №5, 7, 8, 17, а также автобусные маршруты № 24, 114, 118. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С сегодняшнего вечера и до утра понедельника, 24 сентября, будет перекрыто движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net С 06:00 воскресенья, 23 сентября, до полуночи будет перекрыт весь Крещатик от Бессарабской площади.Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 будут массовые мероприятия на Андреевском спуске и движение транспорта перекроют.Движение перекрывают из-за того, что на этих выходных в Киеве будет "Праздник благодарения".В воскресенье в центре Киева также пройдет Всеукраинский мотопробег. Из-за этого также временно не будут ездить троллейбусы №5, 7, 8, 17, а также автобусные маршруты № 24, 114, 118.



