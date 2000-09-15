Раздел: Общество
Центр Киева перекроют на три дня: как проехать
В городе пройдет праздник.
С сегодняшнего вечера и до утра понедельника, 24 сентября, будет перекрыто движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
С 06:00 воскресенья, 23 сентября, до полуночи будет перекрыт весь Крещатик от Бессарабской площади.
Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 будут массовые мероприятия на Андреевском спуске и движение транспорта перекроют.
Движение перекрывают из-за того, что на этих выходных в Киеве будет "Праздник благодарения".
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В воскресенье в центре Киева также пройдет Всеукраинский мотопробег. Из-за этого также временно не будут ездить троллейбусы №5, 7, 8, 17, а также автобусные маршруты № 24, 114, 118.
С сегодняшнего вечера и до утра понедельника, 24 сентября, будет перекрыто движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.
С 06:00 воскресенья, 23 сентября, до полуночи будет перекрыт весь Крещатик от Бессарабской площади.
Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 будут массовые мероприятия на Андреевском спуске и движение транспорта перекроют.
Движение перекрывают из-за того, что на этих выходных в Киеве будет "Праздник благодарения".
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В воскресенье в центре Киева также пройдет Всеукраинский мотопробег. Из-за этого также временно не будут ездить троллейбусы №5, 7, 8, 17, а также автобусные маршруты № 24, 114, 118.
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