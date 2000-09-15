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Раздел: Общество  
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Центр Киева перекроют на три дня: как проехать

Центр Киева перекроют на три дня: как проехатьВ городе пройдет праздник.

С сегодняшнего вечера и до утра понедельника, 24 сентября, будет перекрыто движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.

С 06:00 воскресенья, 23 сентября, до полуночи будет перекрыт весь Крещатик от Бессарабской площади.

Центр Киева перекроют на три дня: как проехать


Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 будут массовые мероприятия на Андреевском спуске и движение транспорта перекроют.

Центр Киева перекроют на три дня: как проехать


Движение перекрывают из-за того, что на этих выходных в Киеве будет "Праздник благодарения".

Центр Киева перекроют на три дня: как проехать


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В воскресенье в центре Киева также пройдет Всеукраинский мотопробег. Из-за этого также временно не будут ездить троллейбусы №5, 7, 8, 17, а также автобусные маршруты № 24, 114, 118.
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 Теги: Киев, ограничение

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Сегодня, 09:40 » Автор: Анна Мартынова
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