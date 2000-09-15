Раздел: Общество
Флешмоб в Киеве: люди поехали на работу на велосипедах
Он проходит уже не в первый раз.
В пятницу, 21 сентября, в Киеве прошел флешмоб «На велосипеде на работу». На Майдане Независимости велосипедисты собрались вместе, чтобы на своих «железных конях» отправиться к своим офисам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Организовали мероприятие члены «Ассоциации велосипедистов Киева».
Флешмоб стартовал возле памятника Архангелу Михаилу, однако многие участники приехали в компании своих единомышленников, встретившись с ними заранее в своем районе. На главной площади страны велосипедисты выпили кофе, пообщались и весело начали свой рабочий день.
Кроме общения, велосипедисты посоревновались в конкурсе на лучший деловой «лук». Участники подошли к состязанию с юмором - некоторые надели не только деловые костюмы и галстуки, но и маски животных. Например, один из участников представился конем Пржевальского и сказал, что приехал на байке из Киевского зоопарка. Девушки, чтобы как-то разнообразить свой внешний вид, положили в корзинки букет цветов. А один из участников даже взял с собой собаку.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
Некоторые велосипедисты пожаловались, что в городе не во всех районах развита велоинфраструктура и велодорожки есть не везде, поэтому добираться на работу тяжело и приходится выезжать на проезжую часть. В знак недовольства таким положением дел одна из участниц приехала на Майдан в костюме акулы.
В пятницу, 21 сентября, в Киеве прошел флешмоб «На велосипеде на работу». На Майдане Независимости велосипедисты собрались вместе, чтобы на своих «железных конях» отправиться к своим офисам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Организовали мероприятие члены «Ассоциации велосипедистов Киева».
Флешмоб стартовал возле памятника Архангелу Михаилу, однако многие участники приехали в компании своих единомышленников, встретившись с ними заранее в своем районе. На главной площади страны велосипедисты выпили кофе, пообщались и весело начали свой рабочий день.
Кроме общения, велосипедисты посоревновались в конкурсе на лучший деловой «лук». Участники подошли к состязанию с юмором - некоторые надели не только деловые костюмы и галстуки, но и маски животных. Например, один из участников представился конем Пржевальского и сказал, что приехал на байке из Киевского зоопарка. Девушки, чтобы как-то разнообразить свой внешний вид, положили в корзинки букет цветов. А один из участников даже взял с собой собаку.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
Некоторые велосипедисты пожаловались, что в городе не во всех районах развита велоинфраструктура и велодорожки есть не везде, поэтому добираться на работу тяжело и приходится выезжать на проезжую часть. В знак недовольства таким положением дел одна из участниц приехала на Майдан в костюме акулы.
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