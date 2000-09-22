Раздел: Общество
Киевлянам сообщили о возможном повышении тарифов на холодную воду
Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в столице в этом году может вырасти на 17,2% - до 19,6 гривны за кубометр.
В Киеве тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в текущем году может вырасти на 17,2% - до 19,6 гривны за кубометр. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Киевводоканала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) по корректировке тарифов Киевводоканала на 2018 год.
Согласно проекту постановления, размер тарифа на централизованное снабжение холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 гривны за кубометр, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 гривны.
Как сообщается, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло.
Читайте также: В Киеве могут повысить тарифы на холодную воду
Тем временем задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле этого года сократилась на 1,4% по сравнению к июню и составила 34,8 млрд грн (без учета электроэнергии).
В Киеве тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в текущем году может вырасти на 17,2% - до 19,6 гривны за кубометр. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Киевводоканала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) по корректировке тарифов Киевводоканала на 2018 год.
Согласно проекту постановления, размер тарифа на централизованное снабжение холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 гривны за кубометр, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 гривны.
Как сообщается, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло.
Читайте также: В Киеве могут повысить тарифы на холодную воду
Тем временем задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле этого года сократилась на 1,4% по сравнению к июню и составила 34,8 млрд грн (без учета электроэнергии).
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