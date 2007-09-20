Раздел: Общество
Журналисты проверили на себе работу киевского сервиса велопроката
Как работает Nextbike глазами простого пользователя.
С недавнего времени в Киеве появилась возможность удобного проката велосипедов Nextbike. Ежедневно жители и гости столицы используют двухколесный транспорт, чтобы добраться с места на место или просто устроить велосипедную прогулку по городу., передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Журналисты решили проверить на себе, что нужно делать, как регистрироваться и какие проблемы могут возникнуть при использовании проката.
РЕГИСТРАЦИЯ
Чтобы начать пользоваться услугами, достаточно просто загрузить приложение на свой мобильный телефон. Оно доступно для iPhone и Android на бесплатной основе. После этого, чтобы зарегистрироваться, нужно указать минимальный перечень данных: номер телефона, электронную почту, индекс и адрес проживания. Когда все поля заполнены, на указанный номер приходит sms-сообщение с PIN кодом. Именно с этими данными можно получить доступ в личный кабинет.
АКТИВАЦИЯ
Тут начинается самое интересное. При первом входе в личный кабинет аккаунт не активный. Чтобы его активировать, необходимо внести минимальную сумму в размере 100 гривен. Эти средства падают на счет, их можно потом расходовать на прокат. Оплата осуществляется только через LiqPay. В нашем случае, при попытке добавления карты, постоянно выбивало ошибку, даже сотрудник технической поддержки не смог помочь в решении данного вопроса. Только когда у нас появился второй телефон, мы без проблем смогли добавить карту и внести первый платеж. Цель достигнута, но причина трудностей - осталась загадкой. Итого на регистрацию, поиск второго телефона и остальные манипуляции было потрачено полтора часа.
АРЕНДА ВЕЛОСИПЕДА
После активации аккаунта можно разблокировать любой доступный велосипед на 33 велостанциях по всему городу. Сами велостанции можно посмотреть на карте и увидеть, есть ли свободный транспорт на той или иной локации. На каждом велосипеде есть персональный номер или QR-код, с помощью него происходит разблокировка велосипеда. Как только вы нажимаете кнопку блокировка, снимается и начинается отсчет времени.
Спустя несколько минут на контактный номер телефона перезванивает сотрудник NextBike и уточняет, действительно был взят велосипед в прокат, а также проводит краткий инструктаж, что велосипед после прогулки необходимо оставить на специально подготовленных площадках и обязательно нужно защелкнуть рычаг по окончанию поездки.
ОБЗОР ВЕЛОСИПЕДА
Сам «байк» вполне простой и комфортный. Имеет три передачи, чтобы можно было комфортно ехать как вверх, так и вниз. Самое главное - звоночек - учитывая количество пешеходов в условиях Киева - очень удобный девайс. В целом, техническое состояние велосипеда - удовлетворительное, нет каких-либо дефектов или явных поломок. Смело можно поставить 10 из 10.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЕЗДКИ
Самое главное - поставить велосипед в определенной зоне. Они маркируются на карте, а на месте их можно найти по парковке синего цвета. По прибытию на одну из стоянок нужно поставить велосипед и опустить блокиратор колеса, он выделен красным цветом. Обязательно: если блокиратор не опустить, то поездка не будет завершена и сумма проката будет накапливаться. В том случае, если вы не завершили поездку, но оставили велосипед, и потом он пострадал от рук вандалов - то отвечать будет тот, кто не завершил поездку. За семь минут езды со счета сняли 30 гривен, эта сумма фиксирована. Если велосипед берется в единоразовый прокат, то каждые 30 минут езды обойдутся в 30 гривен, даже если поездка была завершена раньше.
Читайте также: В Киеве вандалы испортили еще один пункт велопроката
ВЫВОД
В целом, Next Bike удобный и комфортный транспорт, особенно, когда нужно быстро добраться до места назначения, а город сковали огромные пробки. Главное - следить за велосипедом, не потерять его и не портить. Ведь в следующий раз именно вам может попасться поломанный велосипед.
С недавнего времени в Киеве появилась возможность удобного проката велосипедов Nextbike. Ежедневно жители и гости столицы используют двухколесный транспорт, чтобы добраться с места на место или просто устроить велосипедную прогулку по городу., передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Журналисты решили проверить на себе, что нужно делать, как регистрироваться и какие проблемы могут возникнуть при использовании проката.
РЕГИСТРАЦИЯ
Чтобы начать пользоваться услугами, достаточно просто загрузить приложение на свой мобильный телефон. Оно доступно для iPhone и Android на бесплатной основе. После этого, чтобы зарегистрироваться, нужно указать минимальный перечень данных: номер телефона, электронную почту, индекс и адрес проживания. Когда все поля заполнены, на указанный номер приходит sms-сообщение с PIN кодом. Именно с этими данными можно получить доступ в личный кабинет.
АКТИВАЦИЯ
Тут начинается самое интересное. При первом входе в личный кабинет аккаунт не активный. Чтобы его активировать, необходимо внести минимальную сумму в размере 100 гривен. Эти средства падают на счет, их можно потом расходовать на прокат. Оплата осуществляется только через LiqPay. В нашем случае, при попытке добавления карты, постоянно выбивало ошибку, даже сотрудник технической поддержки не смог помочь в решении данного вопроса. Только когда у нас появился второй телефон, мы без проблем смогли добавить карту и внести первый платеж. Цель достигнута, но причина трудностей - осталась загадкой. Итого на регистрацию, поиск второго телефона и остальные манипуляции было потрачено полтора часа.
АРЕНДА ВЕЛОСИПЕДА
После активации аккаунта можно разблокировать любой доступный велосипед на 33 велостанциях по всему городу. Сами велостанции можно посмотреть на карте и увидеть, есть ли свободный транспорт на той или иной локации. На каждом велосипеде есть персональный номер или QR-код, с помощью него происходит разблокировка велосипеда. Как только вы нажимаете кнопку блокировка, снимается и начинается отсчет времени.
Спустя несколько минут на контактный номер телефона перезванивает сотрудник NextBike и уточняет, действительно был взят велосипед в прокат, а также проводит краткий инструктаж, что велосипед после прогулки необходимо оставить на специально подготовленных площадках и обязательно нужно защелкнуть рычаг по окончанию поездки.
ОБЗОР ВЕЛОСИПЕДА
Сам «байк» вполне простой и комфортный. Имеет три передачи, чтобы можно было комфортно ехать как вверх, так и вниз. Самое главное - звоночек - учитывая количество пешеходов в условиях Киева - очень удобный девайс. В целом, техническое состояние велосипеда - удовлетворительное, нет каких-либо дефектов или явных поломок. Смело можно поставить 10 из 10.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЕЗДКИ
Самое главное - поставить велосипед в определенной зоне. Они маркируются на карте, а на месте их можно найти по парковке синего цвета. По прибытию на одну из стоянок нужно поставить велосипед и опустить блокиратор колеса, он выделен красным цветом. Обязательно: если блокиратор не опустить, то поездка не будет завершена и сумма проката будет накапливаться. В том случае, если вы не завершили поездку, но оставили велосипед, и потом он пострадал от рук вандалов - то отвечать будет тот, кто не завершил поездку. За семь минут езды со счета сняли 30 гривен, эта сумма фиксирована. Если велосипед берется в единоразовый прокат, то каждые 30 минут езды обойдутся в 30 гривен, даже если поездка была завершена раньше.
Читайте также: В Киеве вандалы испортили еще один пункт велопроката
ВЫВОД
В целом, Next Bike удобный и комфортный транспорт, особенно, когда нужно быстро добраться до места назначения, а город сковали огромные пробки. Главное - следить за велосипедом, не потерять его и не портить. Ведь в следующий раз именно вам может попасться поломанный велосипед.
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