Раздел: Общество
В Киеве на Троещине провели рейд по "наливайкам"
На Троещине вылили сотни литров алкоголя.
Департамент благоустройства КГГА вместе с народными депутатами провели рейд по наливайках Троещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
Как сообщил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, новый рейд по наливайкам и незаконным игорным заведениям Троещины, которые находятся в МАФах, оказался продуктивным.
Вылили сотни литров суррогатного алкоголя. По словам местных, некоторые от этого фальсификата даже слепли, - пишет Дмитрий Белоцерковец. - Работники наливайки, пытаясь защитить свое «богатство», даже вызвали полицию и охранные фирмы.
Так, защищать одно из игорных заведений, который находился в МАФе и случайно попал под нашу «раздачу», приехала охранная служба «Сириус». Там, видимо, забыли о запрете игр в стране.
Улыбку вызвал плакат в одном из заведений, который обещает вернуть 10% проигрыша, если вы просадили там более 5000 гривен!
Киоски, в которых была зафиксирована торговля алкоголем, будут демонтированы в ближайшее время. Лично это проконтролирую. Всех владельцев незаконных киосков в очередной раз предупреждаю - алкоголя в МАФах не будет! Решение Киевсовета, принятое по инициативе мэра столицы, будет выполняться даже самыми радикальными методами, главное результат.
Читайте также: В Киеве готовят рейд против пьяных за рулем
На рейде присутствовали Борислав Береза, Тарас чулок, Андрей Андреев, Андрей Фищук. Видеозапись доступна в Фейсбук.
Департамент благоустройства КГГА вместе с народными депутатами провели рейд по наливайках Троещины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
Как сообщил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, новый рейд по наливайкам и незаконным игорным заведениям Троещины, которые находятся в МАФах, оказался продуктивным.
Вылили сотни литров суррогатного алкоголя. По словам местных, некоторые от этого фальсификата даже слепли, - пишет Дмитрий Белоцерковец. - Работники наливайки, пытаясь защитить свое «богатство», даже вызвали полицию и охранные фирмы.
Так, защищать одно из игорных заведений, который находился в МАФе и случайно попал под нашу «раздачу», приехала охранная служба «Сириус». Там, видимо, забыли о запрете игр в стране.
Улыбку вызвал плакат в одном из заведений, который обещает вернуть 10% проигрыша, если вы просадили там более 5000 гривен!
Киоски, в которых была зафиксирована торговля алкоголем, будут демонтированы в ближайшее время. Лично это проконтролирую. Всех владельцев незаконных киосков в очередной раз предупреждаю - алкоголя в МАФах не будет! Решение Киевсовета, принятое по инициативе мэра столицы, будет выполняться даже самыми радикальными методами, главное результат.
Читайте также: В Киеве готовят рейд против пьяных за рулем
На рейде присутствовали Борислав Береза, Тарас чулок, Андрей Андреев, Андрей Фищук. Видеозапись доступна в Фейсбук.
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