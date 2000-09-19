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Раздел: Общество  
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На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии

На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихииВетер портит остановки и валит деревья.

В понедельника, 24 сентября, во Львове сильный ветер повредил автобусную остановку в микрорайоне "Рясне 1". Стихия продолжает срывать куски с конструкции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Ветер сносит конструкции - будьте осторожны. 7:45 Остановка на ул. Луганской у "Кредобанка". Оторвалась боковая защита. Острые края. Будьте внимательны", - говорится в заметке Игоря Зинкевича в Facebook-сообществе "Варта 1".

В других частях Львова также повреждены некоторые объекты.

Также по словам Зинкевича, на улице Липинского у ГСО упало дерево. "Первая полоса занята, провода оборваны. Только что произошло", - написал он.

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На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
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 Теги: Львов, стихия

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Сегодня, 12:35 » Автор: Анна Мартынова
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