Раздел: Общество
На Львов обрушился штормовой ветер: последствия стихии
Ветер портит остановки и валит деревья.
В понедельника, 24 сентября, во Львове сильный ветер повредил автобусную остановку в микрорайоне "Рясне 1". Стихия продолжает срывать куски с конструкции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Ветер сносит конструкции - будьте осторожны. 7:45 Остановка на ул. Луганской у "Кредобанка". Оторвалась боковая защита. Острые края. Будьте внимательны", - говорится в заметке Игоря Зинкевича в Facebook-сообществе "Варта 1".
В других частях Львова также повреждены некоторые объекты.
Также по словам Зинкевича, на улице Липинского у ГСО упало дерево. "Первая полоса занята, провода оборваны. Только что произошло", - написал он.
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В понедельника, 24 сентября, во Львове сильный ветер повредил автобусную остановку в микрорайоне "Рясне 1". Стихия продолжает срывать куски с конструкции, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Ветер сносит конструкции - будьте осторожны. 7:45 Остановка на ул. Луганской у "Кредобанка". Оторвалась боковая защита. Острые края. Будьте внимательны", - говорится в заметке Игоря Зинкевича в Facebook-сообществе "Варта 1".
В других частях Львова также повреждены некоторые объекты.
Также по словам Зинкевича, на улице Липинского у ГСО упало дерево. "Первая полоса занята, провода оборваны. Только что произошло", - написал он.
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