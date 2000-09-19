Раздел: Общество
В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка
Учебник вызывал споры.
В Киеве школьники изучают русский язык по учебникам, в которых рассказывается о "единстве с Россией" и "братстве народов", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото выложила в Facebook мама пятиклассницы, Евгения Бобрик.
По ее словам, вначале она даже не знала, что ее ребенок учит язык по такому учебнику, а случайно нашла его в рюкзаке.
"В министерстве образования там все нормально себя чувствуют? Это так должно быть? В учебнике для пятого класса? На пятому году войны?" - поинтересовалась Евгения.
На опубликованных ею фотографиях видно, что среди портретов российских писателей находится Николай Гоголь, а на следующей странице книги школьникам рассказывают об "общих корнях" двух народов.
"Украина и Россия - миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями", - написано в учебнике.
Как пояснила Евгения Бобрик, ее ребенок выбрал русский как четвертый факультативный язык.
"Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить "жи-ши" пиши с "и" и вот эта имперская риторика - это разные вещи", - высказалась женщина.
Под постом появились недовольные комментарии пользователей.
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"А зачем вы это учите", "А разве в украинских школах русский язык есть как предмет?", "Ничего себе", "Судя по написанному в учебнике так и не очень-то и нормальное самочувствие в Минобразования", "Вы имеете полное право этого не учить", "этот учебник издательства "Ранок" имел гриф. Однако, за государственный счет не выдавался. Если это издание 2005 года, то гриф уже истек и его нельзя применять в школах", - пишут возмущенные комментаторы.
В Киеве школьники изучают русский язык по учебникам, в которых рассказывается о "единстве с Россией" и "братстве народов", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото выложила в Facebook мама пятиклассницы, Евгения Бобрик.
По ее словам, вначале она даже не знала, что ее ребенок учит язык по такому учебнику, а случайно нашла его в рюкзаке.
"В министерстве образования там все нормально себя чувствуют? Это так должно быть? В учебнике для пятого класса? На пятому году войны?" - поинтересовалась Евгения.
На опубликованных ею фотографиях видно, что среди портретов российских писателей находится Николай Гоголь, а на следующей странице книги школьникам рассказывают об "общих корнях" двух народов.
"Украина и Россия - миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями", - написано в учебнике.
Как пояснила Евгения Бобрик, ее ребенок выбрал русский как четвертый факультативный язык.
"Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить "жи-ши" пиши с "и" и вот эта имперская риторика - это разные вещи", - высказалась женщина.
Под постом появились недовольные комментарии пользователей.
Читайте также: В Киеве ряд троллейбусов изменит режим работы
"А зачем вы это учите", "А разве в украинских школах русский язык есть как предмет?", "Ничего себе", "Судя по написанному в учебнике так и не очень-то и нормальное самочувствие в Минобразования", "Вы имеете полное право этого не учить", "этот учебник издательства "Ранок" имел гриф. Однако, за государственный счет не выдавался. Если это издание 2005 года, то гриф уже истек и его нельзя применять в школах", - пишут возмущенные комментаторы.
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