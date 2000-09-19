» » В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка
Раздел: Общество  
0

В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка

В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языкаУчебник вызывал споры.

В Киеве школьники изучают русский язык по учебникам, в которых рассказывается о "единстве с Россией" и "братстве народов", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие фото выложила в Facebook мама пятиклассницы, Евгения Бобрик.

По ее словам, вначале она даже не знала, что ее ребенок учит язык по такому учебнику, а случайно нашла его в рюкзаке.

"В министерстве образования там все нормально себя чувствуют? Это так должно быть? В учебнике для пятого класса? На пятому году войны?" - поинтересовалась Евгения.

В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка
В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка
В Киеве разгорелся скандал из-за учебника русского языка


На опубликованных ею фотографиях видно, что среди портретов российских писателей находится Николай Гоголь, а на следующей странице книги школьникам рассказывают об "общих корнях" двух народов.

"Украина и Россия - миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями", - написано в учебнике.

Как пояснила Евгения Бобрик, ее ребенок выбрал русский как четвертый факультативный язык.

"Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить "жи-ши" пиши с "и" и вот эта имперская риторика - это разные вещи", - высказалась женщина.

Под постом появились недовольные комментарии пользователей.

Читайте также: В Киеве ряд троллейбусов изменит режим работы

"А зачем вы это учите", "А разве в украинских школах русский язык есть как предмет?", "Ничего себе", "Судя по написанному в учебнике так и не очень-то и нормальное самочувствие в Минобразования", "Вы имеете полное право этого не учить", "этот учебник издательства "Ранок" имел гриф. Однако, за государственный счет не выдавался. Если это издание 2005 года, то гриф уже истек и его нельзя применять в школах", - пишут возмущенные комментаторы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, школа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:25 » Автор: Анна Мартынова
     44
     0

Похожие новости по теме

Скандал дня: в киевской школе детей заставляют учить русский язык Скандал дня: в киевской школе детей заставляют учить русский язык

Детей заставляли ходить на факультатив.

Мама школьника из Киевской области добилась отмены русского языка Мама школьника из Киевской области добилась отмены русского языка

Теперь в местной школе не будут изучать язык соседней страны.

Скандальная реклама в Киеве: русский язык сравнили с инфекцией Скандальная реклама в Киеве: русский язык сравнили с инфекцией

Русскоговорящим советуют использовать "ополаскиватель для полости рта".

В украинских школах русский язык приравняли к иностранному В украинских школах русский язык приравняли к иностранному

Из-за легких заданий, по словам учителей, у детей отличные оценки, но плохие знания.

В украинских аэропортах В украинских аэропортах "исчезнет" русский язык

Также должны быть переименованы предприятия с советскими названиями.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх