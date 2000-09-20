В Украине будет прохладно и сухо

Продолжается похолодание.



В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков, передает



По всей территории погоду будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.



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Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com По всей территории погоду будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.





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