Раздел: Общество
В Украине будет прохладно и сухо
Продолжается похолодание.
В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По всей территории погоду будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.
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Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.
В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По всей территории погоду будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.
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