Раздел: Общество
Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году
Статистика за восемь месяцев.
Патрульные полицейские за 8 месяцев текущего года задокументировали 6512 случаев парковки под знаком «места для людей с инвалидностью», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, водители-нарушили пополнили казну города, оплатив штрафов на сумму 6,86 млн грн.
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Патрульные полицейские за 8 месяцев текущего года задокументировали 6512 случаев парковки под знаком «места для людей с инвалидностью», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, водители-нарушили пополнили казну города, оплатив штрафов на сумму 6,86 млн грн.
Читайте также: В Киеве назвали даты работы передвижного флюорографа в октябре
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