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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году

Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 годуСтатистика за восемь месяцев.

Патрульные полицейские за 8 месяцев текущего года задокументировали 6512 случаев парковки под знаком «места для людей с инвалидностью», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По словам депутата Киевсовета Александра Пабата, водители-нарушили пополнили казну города, оплатив штрафов на сумму 6,86 млн грн.

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Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году
Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году
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 Теги: герой парковки, штрафы

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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