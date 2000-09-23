Раздел: Общество
В Киеве на выходных изменит работу метро
30 сентября в Киеве три станции столичного метрополитена изменят график движения.
30 сентября возможно ограничение на вход станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Об этом Информатор сообщает со ссылкой пресс-службу столичной подземки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Ограничение на вход возможно перед началом концерта и после окончания. Начало выступления Иглесиаса запланировано на 18:00.
Отметим, последний раз в Украине Энрике Иглесиас выступал в далеком 2007-м году, то есть больше десяти лет тому назад. Всего певец выпустил 10 альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми. Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и American Music Awards.
Читайте также: В Киеве метро временно изменит график работы
Напомним, в Киеве на выходных, 29 и 30 сентября, ограничат движение транспорта. Это связано с массовыми мероприятиями, которые будут проходить в столице.
30 сентября возможно ограничение на вход станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Об этом Информатор сообщает со ссылкой пресс-службу столичной подземки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Ограничение на вход возможно перед началом концерта и после окончания. Начало выступления Иглесиаса запланировано на 18:00.
Отметим, последний раз в Украине Энрике Иглесиас выступал в далеком 2007-м году, то есть больше десяти лет тому назад. Всего певец выпустил 10 альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми. Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и American Music Awards.
Читайте также: В Киеве метро временно изменит график работы
Напомним, в Киеве на выходных, 29 и 30 сентября, ограничат движение транспорта. Это связано с массовыми мероприятиями, которые будут проходить в столице.
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