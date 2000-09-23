Раздел: Общество
В центре Киева ограничили движение транспорта
В столице перекрыли ряд центральных улиц.
В субботу, 29 сентября, в Киеве перекрыли ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий.
Некоторые ограничения будут действовать до конца выходных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, с 00:00 29 сентября по 1:00 30 сентября перекрывается движение транспорта:
-по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого
- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской
- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушнинськой
В это же время будет ограничено движение в прилегающих кварталах:
- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)
- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00)
Также с 11:30 до 17:00 29 сентября будут дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.
Читайте также: В Киеве на Окружной ограничили движение транспорта
Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа к Центральному железнодорожному вокзалу железнодорожной станции Киев-Пассажирский.
В субботу, 29 сентября, в Киеве перекрыли ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий.
Некоторые ограничения будут действовать до конца выходных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, с 00:00 29 сентября по 1:00 30 сентября перекрывается движение транспорта:
-по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого
- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской
- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушнинськой
В это же время будет ограничено движение в прилегающих кварталах:
- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)
- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00)
Также с 11:30 до 17:00 29 сентября будут дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.
Читайте также: В Киеве на Окружной ограничили движение транспорта
Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа к Центральному железнодорожному вокзалу железнодорожной станции Киев-Пассажирский.
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