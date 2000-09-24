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Украинцев предупредили о ночных заморозках

Украинцев предупредили о ночных заморозкахТемпература сильно опустится.

В Украине ожидаются заморозки в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На западе и севере страны 30 сентября также местами температура опустится до 0-3° С, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Предупреждение об изменении погодных условий опубликовано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

А уже 1 октября по всей Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.

Напомним, 30 сентября по всей стране сухо, днем от +14 до +16 градусов ( только на юге днем от 17 до 19 тепла). Прохладнее всего будет на западе Украины. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью температура упадет до 0-2 градуса, а днем поднимется до 14-16 градусов.

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В понедельник, 1 октября – рабочая неделя начнется с солнечного и прохладного дня.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 16:29 » Автор: Анна Мартынова
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