Раздел: Общество
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Температура сильно опустится.
В Украине ожидаются заморозки в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На западе и севере страны 30 сентября также местами температура опустится до 0-3° С, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Предупреждение об изменении погодных условий опубликовано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
А уже 1 октября по всей Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.
Напомним, 30 сентября по всей стране сухо, днем от +14 до +16 градусов ( только на юге днем от 17 до 19 тепла). Прохладнее всего будет на западе Украины. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью температура упадет до 0-2 градуса, а днем поднимется до 14-16 градусов.
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В понедельник, 1 октября – рабочая неделя начнется с солнечного и прохладного дня.
В Украине ожидаются заморозки в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На западе и севере страны 30 сентября также местами температура опустится до 0-3° С, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Предупреждение об изменении погодных условий опубликовано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
А уже 1 октября по всей Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.
Напомним, 30 сентября по всей стране сухо, днем от +14 до +16 градусов ( только на юге днем от 17 до 19 тепла). Прохладнее всего будет на западе Украины. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью температура упадет до 0-2 градуса, а днем поднимется до 14-16 градусов.
Читайте также: В центре Киева появился виртуальный памятник
В понедельник, 1 октября – рабочая неделя начнется с солнечного и прохладного дня.
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