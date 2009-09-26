» » Выходцы из Украины лидируют среди мигрантов в Эстонии
Раздел: Общество  
0

Выходцы из Украины лидируют среди мигрантов в Эстонии

Выходцы из Украины лидируют среди мигрантов в ЭстонииДо конца года количество официальных гастарбайтеров в Эстонии вырастет.

Выходцы из Украины в этом году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех стран вместе взятых.

Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на статистику МВД Эстонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

В первые шесть месяцев текущего года Департамент полиции и погранохраны Эстонии выдал 1268 срочных видов на жительство. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 - Беларуси, 95 - России, и еще 124 - граждане других стран.

Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев доминирование украинцев еще заметнее: по состоянию на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13 410 таких разрешений, в том числе гражданам Украины - 10 602 (около 80%), Беларуси - 689, Молдовы - 582 и России - 542.

Читайте также: "Евровидение-2017" в Киеве: появились новые детали

МВД Эстонии прогнозирует, что до конца года количество официальных гастарбайтеров в Эстонии вырастет до 22 тысяч человек по сравнению с 7500 на конец 2017 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эстония, мигрант, украинцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
     131
     0

Похожие новости по теме

Украинцы стали чаще эмигрировать в Литву Украинцы стали чаще эмигрировать в Литву

Количество украинцев, проживающих в Литве, растет.

Стало известно, сколько украинцев получили статус беженцев в Польше Стало известно, сколько украинцев получили статус беженцев в Польше

Он был предоставлен для 56 граждан Украины

Эстония выдала Украине боевика Эстония выдала Украине боевика "ЛНР"

30 июня, эстонские власти выдали Украине гражданина Эстонии Владимира Полякова.

За 2014 год ЕС выдал наибольшее количество видов на жительства украинцам За 2014 год ЕС выдал наибольшее количество видов на жительства украинцам

За прошлый год украинцы стали самыми популярными обладателями видов на жительство, полученных в странах ЕС.

Офицеры из Эстонии в восторге от подготовки украинских военных Офицеры из Эстонии в восторге от подготовки украинских военных

Эстонские офицеры отметили высокий уровень подготовки украинских военных.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх