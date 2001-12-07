» » В Киеве появились необычные новогодние украшения
Раздел: Общество  
0

В Киеве появились необычные новогодние украшения

В Киеве появились необычные новогодние украшенияГород готовиться к праздникам.

Столицу начали украшать к Новому году. Из наиболее экстраординарных достопримечательностей стали елка елка из бутылок и живые елки, привязанные к фонарным опорам, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

В Киеве появились необычные новогодние украшения
В Киеве появились необычные новогодние украшения
В Киеве появились необычные новогодние украшения
В Киеве появились необычные новогодние украшения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Новый год

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:29 » Автор: Анна Мартынова
     23
     0

Похожие новости по теме

Киевская елка вошла в рейтинг самых красивых елок 2017 года Киевская елка вошла в рейтинг самых красивых елок 2017 года

Киевскую елку сравнили с мировыми "конкурентками"

В Киеве начали украшать главную елку В Киеве начали украшать главную елку

На главной елке Киева появилась звезда.

В Киеве начали украшать главную елку Украины В Киеве начали украшать главную елку Украины

На дереве развешивают гирлянды.

В Киеве начали готовиться к Новому году В Киеве начали готовиться к Новому году

На Бессарабке монтируют новогоднюю иллюминацию.

Чем украсят новогоднюю елку в оккупированном Донецке Чем украсят новогоднюю елку в оккупированном Донецке

На данный момент в "ДНР" идет подготовка к Новому году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх