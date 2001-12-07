Раздел: Общество
Непогода в Киеве: город остановился в пробках
Произошло много ДТП.
В Киеве 12 декабря из-за больших снегопадов парализовано движение на крупных автомагистралях, а также на многих центральных улицах столицы. В городе резко возросло количество ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Столичные власти подумывают о возможном ограничении въезда в Киев большегрузного транспорта.
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Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог. Также киевские власти призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время метелей и пользоваться общественным транспортом. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве погодные условия будут оставаться сложными.
В Киеве 12 декабря из-за больших снегопадов парализовано движение на крупных автомагистралях, а также на многих центральных улицах столицы. В городе резко возросло количество ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Столичные власти подумывают о возможном ограничении въезда в Киев большегрузного транспорта.
Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания
Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог. Также киевские власти призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время метелей и пользоваться общественным транспортом. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве погодные условия будут оставаться сложными.
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