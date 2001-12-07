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Раздел: Общество  
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Непогода в Киеве: город остановился в пробках

Непогода в Киеве: город остановился в пробках Произошло много ДТП.

В Киеве 12 декабря из-за больших снегопадов парализовано движение на крупных автомагистралях, а также на многих центральных улицах столицы. В городе резко возросло количество ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Непогода в Киеве: город остановился в пробках


Столичные власти подумывают о возможном ограничении въезда в Киев большегрузного транспорта.

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Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог. Также киевские власти призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время метелей и пользоваться общественным транспортом. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Киеве погодные условия будут оставаться сложными.
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
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