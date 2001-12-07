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Раздел: Общество  
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В Киеве презентуют уникальный англоязычный гид

В Киеве презентуют уникальный англоязычный гидВажно показать Киев таким, каким мы видим его каждый день.

В Киеве состоится презентация второго англоязычного путеводителя по украинской столице KyivByLocals.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В создании гида приняли участие тысячи людей, а на страницах печатного издания можно увидеть, как рекомендации известных личностей, так и простых коренных жителей из разных районов Киева.

Параллельно с созданием гида, командой проекта был объявлен конкурс фотографий в социальной сети Instagram, в котором приняли участие более 10 000 снимков. Лучшие фото не только вошли в путеводитель, но и будут выставлении в экспозиции во время презентации.

"Для нас важно показать Киев таким, каким мы видим его каждый день. Когда опаздываем на работу и забегаем за кофе в любимую кофейню, где всегда уютно, или когда празднуем дни рождения наши родных с самым крутым на свете тортом, или просто гуляем с друзьями любимыми улочками. Нам хотелось поделиться не просто "адресам", а именно эмоциями, чтобы каждый из гостей столицы привез домой настоящие аутентичные впечатления. И мы рады, что наша идея объединила столько людей, которые любят и развивают Киев", – отмечают авторы проекта KyivByLocals.

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Идея проекта принадлежит четырем киевлянкам – Алине Руде, Нине Горбачевой, Зое Литвин и Ольге Бесхмельницыной. Также в создании путеводителя принимали участие: Виталий Кличко, Ольга Навроцкая, Катя Тейлор, Сабина Мусина, Андрей Сусленко, Слава Балбек, Ярослав Ажнюк и другие.
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 Теги: Киев, гид

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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