В Киеве – сильные заторы в центре и на мостах

Водителей просят учитывать ситуацию на дорогах.



По состоянию на 8:50 утра Киев стоит в пробках. Самые большие очереди для водителей ожидают в центре и на мостах, передает



Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы народов, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Соборной, на Кольцевой дороге, на улице Васильковской, на Голосеевском проспекте, на улице Михаила Бойчука, на Набережном шоссе, на улице Евгения Сверстюка, на Харьковском шоссе.



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Кроме этого, значительное затруднение движения наблюдается на Северном и Южном мостах, а также на мосту Патона.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По состоянию на 8:50 утра Киев стоит в пробках. Самые большие очереди для водителей ожидают в центре и на мостах, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и бульваре Дружбы народов, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Соборной, на Кольцевой дороге, на улице Васильковской, на Голосеевском проспекте, на улице Михаила Бойчука, на Набережном шоссе, на улице Евгения Сверстюка, на Харьковском шоссе.Кроме этого, значительное затруднение движения наблюдается на Северном и Южном мостах, а также на мосту Патона.





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