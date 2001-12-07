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Раздел: Общество  
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Киевлянам обещают создать новые веломаршруты

Киевлянам обещают создать новые веломаршрутыНеобходимо финансирование.

В бюджете Киева на 2019 просят предусмотреть средства на проектирование семи веломаршрутов, передает Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Об этом свидетельствует бюджетный запрос Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.

Бюджетный запрос ДТИ уже поддержали постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы и постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Бюджет Киева на 2019 депутаты Киевсовета планируют рассмотреть на сессии 13 декабря.

"У Киева пока есть возможность получить кредит на строительство велоинфраструктуры от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Если три первоочередных маршрутf строить на средства ЕИБ, то это повысит стандарты качества и сделает невозможным коррупционные схемы. Важно разрабатывать проекты веломаршрутов прежде чем выделять деньги на строительство, потому что безопасная и удобная велоинфраструктура требует времени на тщательное проектирование", - заявила координатор работы АВК по Киеву Яна Брик.

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На выделенные средства планируется построить 7 веломаршрутов:

велосипедной дорожки по Набережному шоссе от Почтовой площади до моста Е.О.Патона;
велосипедной дорожки по веломаршруту "Воскресенка - Московский мост - Центр" .;
велосипедной дорожки по веломаршруту "Куреневка - Центр";
велосипедной дорожки по веломаршруту "Лесной массив - Центр";
велосипедной дорожки по веломаршруту "Соломенка - Центр";
велосипедной дорожки по веломаршруту "Оболонь - Центр";
велосипедной дорожки по веломаршруту "Виноградарь - Центр".
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 Теги: Киев, веломаршрут

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Сегодня, 13:15 » Автор: Анна Мартынова
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