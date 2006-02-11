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Раздел: Общество  
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В Киеве два троллейбуса и автобус изменят маршрут движения

В Киеве два троллейбуса и автобус изменят маршрут движенияКак они будут курсировать.

17 февраля в Киеве частично изменит работу общественный транспорт. Это связано с ремонтными работами на мосту Патона. Всего временно сменят трассировку 3 маршрута транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Эти работы затронут маршруты движения троллейбусов №50, 91н, а также автобуса №118 и продлятся в ночное время с 00:00 до 05:00. Об этом Информатор узнал из сообщения пресс-службы КП «Киевпасстранс».

Во время проведения работ транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

Троллейбус №50 будет ездить по маршруту №50к, от улицы Милославской лишь до Дарницкой площади;

Ночной троллейбус №91н будет курсировать на двух участках: от улицы Милославской до Дарницкой площади, а также от станции метро «Лыбедская» до Центрального железнодорожного вокзала;

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Автобус №118 прекратит свою работу раньше, чем обычно. Последнее отправление от конечной остановки возле станции метро «Черниговская» будет в 22:20, а от другой конечной, станции метро «Политехнический институт» - в 23:23.
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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