Раздел: Общество
В Украине будет по-весеннему тепло
Обойдется без осадков.
В Украине в воскресенье, 17 февраля, продлится весенняя погода. По прогнозам синоптиков, будет сухо и солнечно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, ночью ожидается от 0 до -3 градусов, днем на севере и востоке страны от +3 до +7, в центре и на юге от +5 до +12. В западных областях – от +8 до +13.
Осадки не предвидятся.
Читайте также: Украина потеряла несколько позиций в рейтинге качества жизни
В Киеве 17 февраля в последний день недели должно быть сухо, ночью от 0 до +2, днем от +5 до +7 градусов.
В Украине в воскресенье, 17 февраля, продлится весенняя погода. По прогнозам синоптиков, будет сухо и солнечно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, ночью ожидается от 0 до -3 градусов, днем на севере и востоке страны от +3 до +7, в центре и на юге от +5 до +12. В западных областях – от +8 до +13.
Осадки не предвидятся.
Читайте также: Украина потеряла несколько позиций в рейтинге качества жизни
В Киеве 17 февраля в последний день недели должно быть сухо, ночью от 0 до +2, днем от +5 до +7 градусов.
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