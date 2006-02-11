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Раздел: Общество  
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В Украине будет по-весеннему тепло

В Украине будет по-весеннему тепло Обойдется без осадков.

В Украине в воскресенье, 17 февраля, продлится весенняя погода. По прогнозам синоптиков, будет сухо и солнечно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, ночью ожидается от 0 до -3 градусов, днем ​​на севере и востоке страны от +3 до +7, в центре и на юге от +5 до +12. В западных областях – от +8 до +13.

Осадки не предвидятся.

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В Киеве 17 февраля в последний день недели должно быть сухо, ночью от 0 до +2, днем ​​от +5 до +7 градусов.

В Украине будет по-весеннему тепло
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 Теги: погода, прогноз

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