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Раздел: Общество  
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Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему

Под МВД требовали реформировать правоохранительную системуУчастники акции выдвинули ряд требований.

В Киеве, возле здания МВД проходит акция "Бандера, вставай!", которая является реакцией на фразу, произнесенную полицейским во время задержания членов националистической организации С14 на столичном Подоле 9 февраля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Участники акции выдвинули ряд требований к руководству МВД, в частности - провести "реальную деполитизацию Нацполиции".

Они держат в руках транспаранты с надписями "Стоп ментовскому террору!", "Остановите маски-шоу", "Нет полицейскому государству".

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По информации Украинской правды, среди участников - члены националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок.

Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
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 Теги: МВД, реформы

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Сегодня, 22:22 » Автор: Эдгар Букмирза
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