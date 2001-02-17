Раздел: Общество
Под МВД требовали реформировать правоохранительную систему
Участники акции выдвинули ряд требований.
В Киеве, возле здания МВД проходит акция "Бандера, вставай!", которая является реакцией на фразу, произнесенную полицейским во время задержания членов националистической организации С14 на столичном Подоле 9 февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Участники акции выдвинули ряд требований к руководству МВД, в частности - провести "реальную деполитизацию Нацполиции".
Они держат в руках транспаранты с надписями "Стоп ментовскому террору!", "Остановите маски-шоу", "Нет полицейскому государству".
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По информации Украинской правды, среди участников - члены националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок.
В Киеве, возле здания МВД проходит акция "Бандера, вставай!", которая является реакцией на фразу, произнесенную полицейским во время задержания членов националистической организации С14 на столичном Подоле 9 февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Участники акции выдвинули ряд требований к руководству МВД, в частности - провести "реальную деполитизацию Нацполиции".
Они держат в руках транспаранты с надписями "Стоп ментовскому террору!", "Остановите маски-шоу", "Нет полицейскому государству".
Читайте также: Реформировать пенитенциарную систему начнут с СИЗО
По информации Украинской правды, среди участников - члены националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок.
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