Раздел: Общество
В Киеве отменили восемь рейсов электрички
Киевляне штурмовали городскую электричку.
Инцидент произошел на станции Троещина-2, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут", - говорится в посте "Киев Оперативный" в Facebook.
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Утром отменили сразу 8 рейсов электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 и 7406, 7413/14, 7419. Это произошло по техническим причинам. "Безопасность пассажиров в приоритете", - сообщили в Киевпасстрансе.
Инцидент произошел на станции Троещина-2, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут", - говорится в посте "Киев Оперативный" в Facebook.
Читайте также: На Киевщине налетчики открыли стрельбу в доме жертвы
Утром отменили сразу 8 рейсов электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 и 7406, 7413/14, 7419. Это произошло по техническим причинам. "Безопасность пассажиров в приоритете", - сообщили в Киевпасстрансе.
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