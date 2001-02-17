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Раздел: Общество  
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В Киеве отменили восемь рейсов электрички

В Киеве отменили восемь рейсов электричкиКиевляне штурмовали городскую электричку.

Инцидент произошел на станции Троещина-2, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут", - говорится в посте "Киев Оперативный" в Facebook.

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Утром отменили сразу 8 рейсов электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 и 7406, 7413/14, 7419. Это произошло по техническим причинам. "Безопасность пассажиров в приоритете", - сообщили в Киевпасстрансе.

В Киеве отменили восемь рейсов электрички
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 Теги: Киев, электричка

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Сегодня, 12:17 » Автор: Анна Мартынова
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