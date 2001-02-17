Раздел: Общество
В Киеве женщины выйдут на ежегодный марш
Он будет проходить в поддержку равноправия.
В Международный женский день, 8 марта, в Киеве состоится ежегодный Марш женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Цель марша - выступить против гендерного неравенства в обществе, сексизма, притеснений и насилия в отношении женщин.
«Наши потребности - это не" женские вопросы ", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека. Мы не собираемся "оставаться дома", или заниматься "чисто женскими делами". Мы устали от системной неровности - в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда», - говорится в сообщении.
Организаторы призвали выходить на марш всех, кто поддерживает идеи равенства и хочет бороться за равные права. А также подчеркнули, что выступают против любых форм насилия, не только физического, но и сексуального, психологического и финансового.
«Выходите на Марш женщин, ведь только так мы сможем показать, что мы существуем и не боимся бороться за свои права. Только так мы сможем говорить о себе, а не слышать, как это делает за нас патриархальный мир», - подчеркнуто в тексте.
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Марш женщин 2019 будет проходить 8 марта с 12:00 до 14:00. Место проведения марша назовут позже.
В Международный женский день, 8 марта, в Киеве состоится ежегодный Марш женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Цель марша - выступить против гендерного неравенства в обществе, сексизма, притеснений и насилия в отношении женщин.
«Наши потребности - это не" женские вопросы ", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека. Мы не собираемся "оставаться дома", или заниматься "чисто женскими делами". Мы устали от системной неровности - в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда», - говорится в сообщении.
Организаторы призвали выходить на марш всех, кто поддерживает идеи равенства и хочет бороться за равные права. А также подчеркнули, что выступают против любых форм насилия, не только физического, но и сексуального, психологического и финансового.
«Выходите на Марш женщин, ведь только так мы сможем показать, что мы существуем и не боимся бороться за свои права. Только так мы сможем говорить о себе, а не слышать, как это делает за нас патриархальный мир», - подчеркнуто в тексте.
Читайте также: Под Киевом масштабно простятся с зимой
Марш женщин 2019 будет проходить 8 марта с 12:00 до 14:00. Место проведения марша назовут позже.
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