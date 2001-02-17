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Раздел: Общество  
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В Киеве завтра метро будет работать на час дольше

В Киеве завтра метро будет работать на час дольшеМеханизм применяется из соображений безопасности.

В Киеве в четверг, 21 февраля, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

В сообщении также указано, что метро будет работать на 1 час дольше, а после 23:30 может быть ограничен вход и выход в/из указанных выше станций.

Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций, говорится в сообщении.

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 Теги: Киев, метро

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