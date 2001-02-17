В Киеве завтра метро будет работать на час дольше

Механизм применяется из соображений безопасности.



В Киеве в четверг, 21 февраля, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".



Об этом пишет



В сообщении также указано, что метро будет работать на 1 час дольше, а после 23:30 может быть ограничен вход и выход в/из указанных выше станций.



Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций, говорится в сообщении.



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Отметим, что "Динамо" проведет ответный матч против "Олимпиакоса" в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве в четверг, 21 февраля, три станции метрополитена изменят режим работы в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua В сообщении также указано, что метро будет работать на 1 час дольше, а после 23:30 может быть ограничен вход и выход в/из указанных выше станций.Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций, говорится в сообщении.Отметим, что "Динамо" проведет ответный матч против "Олимпиакоса" в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.





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