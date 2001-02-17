Раздел: Общество
Киев закупит новые светофоры
Они обойдутся городу более чем в 4,5 млн.
«Центр организации дорожного движения» намерен закупить для Киева 351 новый светофор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Аукцион должен состояться 29 апреля 2019 года. Ожидаемая стоимость светофоров - 4,67 млн грн. Победитель аукциона должен будет поставить светофоры заказчику до 31 декабря 2019 года.
Согласно техзаданию, 138 светофоров будут регулировать движение людей на пешеходных переходах. Они должны быть оборудованы таймерами обратного отсчета времени. Другие 197 светофоров предназначены для регулировки дорожного движения. На 12 приборах должны быть экраны с направляющей, четыре светофора будут сигнализировать не только светом, но и стрелками.
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Поставщик должен предоставить гарантию на приборы не менее чем на пять лет, гарантийный срок эксплуатации светофоров должен составлять не менее восьми лет.
«Центр организации дорожного движения» намерен закупить для Киева 351 новый светофор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Аукцион должен состояться 29 апреля 2019 года. Ожидаемая стоимость светофоров - 4,67 млн грн. Победитель аукциона должен будет поставить светофоры заказчику до 31 декабря 2019 года.
Согласно техзаданию, 138 светофоров будут регулировать движение людей на пешеходных переходах. Они должны быть оборудованы таймерами обратного отсчета времени. Другие 197 светофоров предназначены для регулировки дорожного движения. На 12 приборах должны быть экраны с направляющей, четыре светофора будут сигнализировать не только светом, но и стрелками.
Читайте также: В Киеве ограничат вход на трех станциях метро
Поставщик должен предоставить гарантию на приборы не менее чем на пять лет, гарантийный срок эксплуатации светофоров должен составлять не менее восьми лет.
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