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Раздел: Общество  
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Как изменилось население Киева за 2018 год

Как изменилось население Киева за 2018 годДемографы также рассказали, сколько людей будут жить в 2025 году.

В столице и ближайших к ней населенных пунктах Киевской области проживает, по данным свежих исследований, 7,5 миллионов человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. При этом только за 2018 год и только официальных киевлян стало на 17 000 больше. По неофициальным данным эта цифра - в разы больше. Чаще всего переезжают в столицу жители Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей.

При этом каждое утро в Киев въезжают, а вечером - выезжают еще 560 тысяч человек, что дает большую нагрузку на инфраструктуру города. Необходимо заниматься пространственным планированием, иначе Киев утонет вместе с окружающими населенными пунктами в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов.

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По прогнозам демографов, уже через шесть лет, к 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.

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 Теги: Киев, население

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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