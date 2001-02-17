Как изменилось население Киева за 2018 год

Демографы также рассказали, сколько людей будут жить в 2025 году.



В столице и ближайших к ней населенных пунктах Киевской области проживает, по данным свежих исследований, 7,5 миллионов человек, передает



По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. При этом только за 2018 год и только официальных киевлян стало на 17 000 больше. По неофициальным данным эта цифра - в разы больше. Чаще всего переезжают в столицу жители Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей.



При этом каждое утро в Киев въезжают, а вечером - выезжают еще 560 тысяч человек, что дает большую нагрузку на инфраструктуру города. Необходимо заниматься пространственным планированием, иначе Киев утонет вместе с окружающими населенными пунктами в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов.



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По прогнозам демографов, уже через шесть лет, к 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столице и ближайших к ней населенных пунктах Киевской области проживает, по данным свежих исследований, 7,5 миллионов человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. При этом только за 2018 год и только официальных киевлян стало на 17 000 больше. По неофициальным данным эта цифра - в разы больше. Чаще всего переезжают в столицу жители Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей.При этом каждое утро в Киев въезжают, а вечером - выезжают еще 560 тысяч человек, что дает большую нагрузку на инфраструктуру города. Необходимо заниматься пространственным планированием, иначе Киев утонет вместе с окружающими населенными пунктами в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов.По прогнозам демографов, уже через шесть лет, к 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.





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