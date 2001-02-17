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Раздел: Общество  
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Под Киевом талой водой затопило дворы

Под Киевом талой водой затопило дворы Спасатели помогают жителям откачивать воду.

Под Киевом дворы жителей начало затапливать талой водой. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 20 февраля в 9:30 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ в селе Гатное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На улице Владимирской во дворе частного жилого дома собралось огромное количество воды, с которой хозяева не могли самостоятельно справиться. Спасатели провели работы по откачке воды с территории общей площадью 0,6 га", – сообщили в ГСЧС Киевской области.

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Спасатели говорят, что проблема, скорее, связана с отсутствием дренажной системы, а не с большим количеством снега.

Под Киевом талой водой затопило дворы


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 Теги: Киевщина, вода

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Сегодня, 16:40 » Автор: Анна Мартынова
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