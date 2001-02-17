Раздел: Общество
Под Киевом талой водой затопило дворы
Спасатели помогают жителям откачивать воду.
Под Киевом дворы жителей начало затапливать талой водой. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 20 февраля в 9:30 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ в селе Гатное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На улице Владимирской во дворе частного жилого дома собралось огромное количество воды, с которой хозяева не могли самостоятельно справиться. Спасатели провели работы по откачке воды с территории общей площадью 0,6 га", – сообщили в ГСЧС Киевской области.
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Спасатели говорят, что проблема, скорее, связана с отсутствием дренажной системы, а не с большим количеством снега.
Под Киевом дворы жителей начало затапливать талой водой. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 20 февраля в 9:30 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ в селе Гатное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"На улице Владимирской во дворе частного жилого дома собралось огромное количество воды, с которой хозяева не могли самостоятельно справиться. Спасатели провели работы по откачке воды с территории общей площадью 0,6 га", – сообщили в ГСЧС Киевской области.
Читайте также: В Киеве спецтехникой чистят от песка и грязи дороги
Спасатели говорят, что проблема, скорее, связана с отсутствием дренажной системы, а не с большим количеством снега.
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