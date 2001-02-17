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Раздел: Общество  
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Укрзалицзныця планирует повысить стоимость билетов

Укрзалицзныця планирует повысить стоимость билетов Стоимость билетов на поезда вырастут дважды, но на сколько точно пока не говорят

В текущем году Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

«В этом году мы в финансовом плане предусматриваем двухэтапное повышение стоимости перевозок», - заявил Рязанцев.

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По его словам, пассажирские перевозки Укрзализныця полностью субсидирует из грузовых, покрывая большой ущерб. В частности, в прошлом году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен.

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 Теги: Укрзализныця, билеты

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