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Раздел: Общество  
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В Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом

В Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмомЗа сывороткой ночью пришлось ехать в Обухов.

20 февраля двух парням в Киеве стало плохо после употребления мясной тушенки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

У молодых людей возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Один из парней учился в медицинском вузе, потому определил типичные симптомы ботулизма и вызвал "скорую".

Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов около 22:00, заподозрила ботулизм. Пострадавших доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. Сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, в столице не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).

Ботулизм - острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum.

Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитится от ботулизма - воздерживаться от еды, качество которой сомнительно.

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Болезнь характеризуется миоплегией (повышенная утомляемость и мышечная слабость) и офтальмоплегией (нарушение зрения), парезом кишечника (тошнота, рвота, ослабление стула), расстройствами вегетативной иннервации (сухость слизистых полости рта, языка, задней стенки глотки), при тяжелом течении - бульбарным синдромом (нарушение глотания, "комок в горле") и острой дыхательной недостаточностью (затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, особенно затруднен вдох).

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 Теги: Киев, ботулизм

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Сегодня, 12:33 » Автор: Анна Мартынова
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