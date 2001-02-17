Раздел: Общество
В Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом
За сывороткой ночью пришлось ехать в Обухов.
20 февраля двух парням в Киеве стало плохо после употребления мясной тушенки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
У молодых людей возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Один из парней учился в медицинском вузе, потому определил типичные симптомы ботулизма и вызвал "скорую".
Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов около 22:00, заподозрила ботулизм. Пострадавших доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. Сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, в столице не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).
Ботулизм - острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum.
Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.
Лучший способ защитится от ботулизма - воздерживаться от еды, качество которой сомнительно.
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Болезнь характеризуется миоплегией (повышенная утомляемость и мышечная слабость) и офтальмоплегией (нарушение зрения), парезом кишечника (тошнота, рвота, ослабление стула), расстройствами вегетативной иннервации (сухость слизистых полости рта, языка, задней стенки глотки), при тяжелом течении - бульбарным синдромом (нарушение глотания, "комок в горле") и острой дыхательной недостаточностью (затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, особенно затруднен вдох).
20 февраля двух парням в Киеве стало плохо после употребления мясной тушенки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
У молодых людей возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Один из парней учился в медицинском вузе, потому определил типичные симптомы ботулизма и вызвал "скорую".
Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов около 22:00, заподозрила ботулизм. Пострадавших доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. Сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, в столице не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).
Ботулизм - острое токсико-инфекционное заболевание, которое вызывает токсин Clostridium botulinum.
Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.
Лучший способ защитится от ботулизма - воздерживаться от еды, качество которой сомнительно.
Читайте также: В Киеве нашли тело убитой
Болезнь характеризуется миоплегией (повышенная утомляемость и мышечная слабость) и офтальмоплегией (нарушение зрения), парезом кишечника (тошнота, рвота, ослабление стула), расстройствами вегетативной иннервации (сухость слизистых полости рта, языка, задней стенки глотки), при тяжелом течении - бульбарным синдромом (нарушение глотания, "комок в горле") и острой дыхательной недостаточностью (затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, особенно затруднен вдох).
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