Раздел: Общество
Какие киевские музеи можно бесплатно посетить в марте
Пройдут традиционные Дни открытых дверей.
В марте музеи столицы проведут традиционные Дни открытых дверей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нескучный Weekend.
Все киевляне и гости столицы могут бесплатно ознакомиться с представленными экспозициями.
Перед посещением музеев необходимо уточнить условия, поскольку некоторые учреждения культуры пускают бесплатно только определенные категории граждан (учеников, студентов, пенсионеров) или по отдельному графику.
С адресами музеев и днями, в которые экспозиции будут показывать бесплатно, можно ознакомиться ниже:
4/03 ПН
Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00)
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери)
5/03 ВТ
Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9
Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33 А
Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5 А
6/03 СР
Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00)
Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (11:00-14:00)
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00)
7/03 ЧТ
Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95
12/03 ВТ
Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21
22/03 ПТ
Музей української діаспори, вул. Московська, 40 Б
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24 А
Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19
23/03 СБ
Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121
24/03 НД
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5
Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7
25/03 ПН
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул.Лаврська, 9, корп. 26
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2
Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16
Музей-квартира В.С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4
27/03 СР
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11
Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8а
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28/03 ЧТ
Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12
Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9
В марте музеи столицы проведут традиционные Дни открытых дверей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нескучный Weekend.
Все киевляне и гости столицы могут бесплатно ознакомиться с представленными экспозициями.
Перед посещением музеев необходимо уточнить условия, поскольку некоторые учреждения культуры пускают бесплатно только определенные категории граждан (учеников, студентов, пенсионеров) или по отдельному графику.
С адресами музеев и днями, в которые экспозиции будут показывать бесплатно, можно ознакомиться ниже:
4/03 ПН
Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00)
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери)
5/03 ВТ
Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9
Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33 А
Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5 А
6/03 СР
Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00)
Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (11:00-14:00)
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00)
7/03 ЧТ
Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95
12/03 ВТ
Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21
22/03 ПТ
Музей української діаспори, вул. Московська, 40 Б
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24 А
Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19
23/03 СБ
Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121
24/03 НД
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5
Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7
25/03 ПН
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул.Лаврська, 9, корп. 26
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2
Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16
Музей-квартира В.С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4
27/03 СР
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11
Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8а
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28/03 ЧТ
Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12
Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9
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