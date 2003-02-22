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Какие киевские музеи можно бесплатно посетить в марте

Какие киевские музеи можно бесплатно посетить в марте Пройдут традиционные Дни открытых дверей.

В марте музеи столицы проведут традиционные Дни открытых дверей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нескучный Weekend.

Все киевляне и гости столицы могут бесплатно ознакомиться с представленными экспозициями.

Перед посещением музеев необходимо уточнить условия, поскольку некоторые учреждения культуры пускают бесплатно только определенные категории граждан (учеников, студентов, пенсионеров) или по отдельному графику.

С адресами музеев и днями, в которые экспозиции будут показывать бесплатно, можно ознакомиться ниже:

4/03 ПН

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00-15:00)
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери)

5/03 ВТ

Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9
Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33 А
Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5 А

6/03 СР

Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00-14:00)
Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (11:00-14:00)
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00-13:00)

7/03 ЧТ

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95

12/03 ВТ

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21

22/03 ПТ

Музей української діаспори, вул. Московська, 40 Б
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24 А
Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19

23/03 СБ

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121

24/03 НД

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5
Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7

25/03 ПН

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул.Лаврська, 9, корп. 26
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2
Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16
Музей-квартира В.С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4

27/03 СР

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11
Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8а

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28/03 ЧТ

Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12
Меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9


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 Теги: Киев, музей

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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