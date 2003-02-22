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Известный футболист написал письмо пленным украинским морякам
Пятов писал письмо прямо в самолете.
Военнопленных украинских моряков, которых удерживают в РФ, поддержал известный футболист, вратарь сборной Украины и донецкого ФК "Шахтер" Андрей Пятов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Спортсмен присоединился к инициативе крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой по сбору писем знаменитостей к узникам Кремля, передает Tribuna.
Отмечается, что Пятов писал письмо прямо в самолете.
Футболист также сделал украинским морякам подарок - футболки "Шахтер" с их фамилиями.
Андрей пожелал пленным украинцам здоровья и веры в себя.
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"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - говорится в тексте письма.
Военнопленных украинских моряков, которых удерживают в РФ, поддержал известный футболист, вратарь сборной Украины и донецкого ФК "Шахтер" Андрей Пятов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Спортсмен присоединился к инициативе крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой по сбору писем знаменитостей к узникам Кремля, передает Tribuna.
Отмечается, что Пятов писал письмо прямо в самолете.
Футболист также сделал украинским морякам подарок - футболки "Шахтер" с их фамилиями.
Андрей пожелал пленным украинцам здоровья и веры в себя.
Читайте также: РФ не позволила украинским морякам поехать на лечение за границу
"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - говорится в тексте письма.
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