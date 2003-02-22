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Раздел: Общество  
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Известный футболист написал письмо пленным украинским морякам

Известный футболист написал письмо пленным украинским морякамПятов писал письмо прямо в самолете.

Военнопленных украинских моряков, которых удерживают в РФ, поддержал известный футболист, вратарь сборной Украины и донецкого ФК "Шахтер" Андрей Пятов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Спортсмен присоединился к инициативе крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой по сбору писем знаменитостей к узникам Кремля, передает Tribuna.

Отмечается, что Пятов писал письмо прямо в самолете.

Футболист также сделал украинским морякам подарок - футболки "Шахтер" с их фамилиями.

Андрей пожелал пленным украинцам здоровья и веры в себя.

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"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - говорится в тексте письма.

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 Теги: футболист, письмо, моряки

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