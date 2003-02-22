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Раздел: Общество  
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В Киеве переименовали еще одну остановку

В Киеве переименовали еще одну остановкуРанее переименовали улицу Маршала Жукова.

Со вторника, 26 февраля, в Деснянском районе столицы изменили название остановки троллейбусов и автобусов. Теперь пассажиры должны помнить, что остановка «улица Маршала Жукова» называется «улица Кубанской Украины». Также изменится голосовое объявление станции в транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Такое решение принято в связи с тем, что ранее улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины.

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На этой остановке совершают посадку и высадку пассажиров автобусы №33,63,79 и троллейбусы маршрутов №37 и 37а.

В Киеве переименовали еще одну остановку


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 Теги: Киев, переименование

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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