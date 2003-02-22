Раздел: Общество
В Киеве переименовали еще одну остановку
Ранее переименовали улицу Маршала Жукова.
Со вторника, 26 февраля, в Деснянском районе столицы изменили название остановки троллейбусов и автобусов. Теперь пассажиры должны помнить, что остановка «улица Маршала Жукова» называется «улица Кубанской Украины». Также изменится голосовое объявление станции в транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Такое решение принято в связи с тем, что ранее улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины.
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На этой остановке совершают посадку и высадку пассажиров автобусы №33,63,79 и троллейбусы маршрутов №37 и 37а.
Со вторника, 26 февраля, в Деснянском районе столицы изменили название остановки троллейбусов и автобусов. Теперь пассажиры должны помнить, что остановка «улица Маршала Жукова» называется «улица Кубанской Украины». Также изменится голосовое объявление станции в транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Такое решение принято в связи с тем, что ранее улицу Маршала Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины.
Читайте также: В Киеве начинается строительство еще одного ТРЦ
На этой остановке совершают посадку и высадку пассажиров автобусы №33,63,79 и троллейбусы маршрутов №37 и 37а.
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