Раздел: Общество
В Киеве возле станции метро демонтировали киоски
Инспекторская проверка выявила отсутствие аренды земельного участка.
Возле станции метро «Шулявская» проводится снос торгового ряда на ул. Александра Довженко, 1в.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
В сообщении отмечается, что снесут около 20-ти незаконных торговых конструкций.
Читайте также: У станции метро "Шулявская" продолжают убирать киоски
«Работы много. Тем временем другая демонтажная бригада нашего КП убрала очередные незаконные ТС на Старовокзальной, 23», - написал Андреев.
Возле станции метро «Шулявская» проводится снос торгового ряда на ул. Александра Довженко, 1в.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
В сообщении отмечается, что снесут около 20-ти незаконных торговых конструкций.
Читайте также: У станции метро "Шулявская" продолжают убирать киоски
«Работы много. Тем временем другая демонтажная бригада нашего КП убрала очередные незаконные ТС на Старовокзальной, 23», - написал Андреев.
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