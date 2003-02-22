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Раздел: Общество  
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В Киеве возле станции метро демонтировали киоски

В Киеве возле станции метро демонтировали киоскиИнспекторская проверка выявила отсутствие аренды земельного участка.

Возле станции метро «Шулявская» проводится снос торгового ряда на ул. Александра Довженко, 1в.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

В сообщении отмечается, что снесут около 20-ти незаконных торговых конструкций.

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«Работы много. Тем временем другая демонтажная бригада нашего КП убрала очередные незаконные ТС на Старовокзальной, 23», - написал Андреев.

В Киеве возле станции метро демонтировали киоски
В Киеве возле станции метро демонтировали киоски
В Киеве возле станции метро демонтировали киоски
В Киеве возле станции метро демонтировали киоски
В Киеве возле станции метро демонтировали киоски



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 Теги: Киев, станция метро, киоски

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