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Киевлянам покажут уникальные документы Тараса Шевченко

Киевлянам покажут уникальные документы Тараса ШевченкоИх представят впервые.

5 марта в Государственном архиве Киевской области состоится музейно-архивный проект Историческая Киевщина – заветная земля Кобзаря, посвященная 205-летию со дня рождения Тараса Шевченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

В рамках документально-художественной программы впервые будут представлены уникальные программы исследования – исходные комплексы XIХ века, отражающие генеалогию семьи Тараса Шевченко, его личную жизнь и творческий путь. Гостям выставки будут представлены исторические архивные документы, крупнейшая в Киевской области коллекция древних Кобзарей, предметы, связанные с именем Шевченко из затопленных сел Киевщины, а также художественные произведения, печатные издания и музейные экспонаты. Части своих частных коллекций покажут Василий Михальчук, Дмитрий Пиркл, Зоя Ружин и Инна Бессалова.

Организаторы: Киевская областная государственная администрация, Государственный архив Киевской области, Институт литературы им.Т.Г.Шевченко НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им.Пшеничного, Яготинский исторический музей, Вышгородский историко-культурный заповедник.

Открытие импрезы состоится 5 марта в 16.00 в выставочном зале Государственного архива Киевской области (Киев, улица Юрия Ильенко, 40). Ознакомиться с экспонатами, выставленными в архиве, желающие смогут до 29 марта 2019 года.

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На мероприятии будут присутствовать представители КОДА, ученые и историки, а также Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств в Украине.

Киевлянам покажут уникальные документы Тараса Шевченко
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 Теги: Киев, Шевченко

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