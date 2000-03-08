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Раздел: Отдых  
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Названы курорты с самыми бюджетными пятизвездочными отелями

Названы курорты с самыми бюджетными пятизвездочными отелямиЗдесь дешевые отели.

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на 5-звездочные отели в 100 самых популярных городах и определил, где предлагают роскошный отдых по лучшей цене, передает Хроника.инфо со ссылкой на otpusk.com.

Первое и второе места заняли знаменитые курорты Египта, Шарм-эль-Шейх и Хургада, ночь в 5-звездочной гостинице в которых стоит в среднем $105 и $121 соответственно. Тройку лидеров замыкает шумная и современная столица Малайзии, Куала-Лумпур, где номер в фешенебельном отеле можно снять за $128.

Четвертое место рейтинга занимает столица Болгарии. Пятизвездочный номер на двоих в Софии обойдется путешественникам в $131. Также в топ-10 направлений с самыми дешевыми отелями 5* попали Шарджа ($134), Краков ($152), Ларнака ($153), Варшава ($157) и Хошимин ($159).

Также стоит отдельно отметить Ригу, которая занимает 15 место рейтинга и предлагает самые доступные среди других городов постсоветского пространства цены на пятизвездочные отели. В среднем за ночь в гостинице 5* в латвийской столице постояльцы платят $181.

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С самыми высокими ценами на роскошные номера среди 100 самых популярных направлений, вошедших в рейтинг, путешественникам придется столкнуться в Лос-Анджелесе ($696), Милане ($795), на Ибице ($893), на Мальдивах ($943) и в Нью-Йорке ($1 064).
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 Теги: курорт, отель

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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